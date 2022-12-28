Erdoğan EYT'yi açıkladı e-Devlet çöktü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesiyle ilgili detayları paylaştı. Açıklama yapılır yapılmaz e-Devlet'te ilgili bölüm çöktü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesini paylaştı. Erdoğan, EYT'de yaş sınırlaması uygulanmayacağını açıklayarak, böylece 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkına kavuşacağını söyledi.

Açıklama yapılır yapılmaz, Çalışma Hayatım hizmetine girmek isteyen vatandaşlar, "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeniyle işleminiz tamamlanamadı" uyarısını gördü.