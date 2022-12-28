28 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Erdoğan EYT'yi açıkladı e-Devlet çöktü

Erdoğan'ın EYT düzenlemesini açıklamasının ardından e-Devlet'te Çalışma Hayatım hizmeti ulaşılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 21:00
Takip Et

Erdoğan'ın EYT'yi açıklaması e-Devlet'in çökmesine neden oldu

Erdoğan EYT'yi açıkladı e-Devlet çöktü
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesiyle ilgili detayları paylaştı. Açıklama yapılır yapılmaz e-Devlet'te ilgili bölüm çöktü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesini paylaştı. Erdoğan, EYT'de yaş sınırlaması uygulanmayacağını açıklayarak, böylece 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkına kavuşacağını söyledi.

Açıklama yapılır yapılmaz, Çalışma Hayatım hizmetine girmek isteyen vatandaşlar, "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeniyle işleminiz tamamlanamadı" uyarısını gördü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
1
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
2
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
3
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
4
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
5
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
6
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
7
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿AB ile ABD'den Kosova'da itidal çağrısı
﻿AB ile ABD'den Kosova'da itidal çağrısı
﻿AB ile ABD'den Kosova'da itidal çağrısı
﻿Moskova'dan Türkiye Suriye görüşmesi hakkında ilk açıklama
﻿Moskova'dan Türkiye Suriye görüşmesi hakkında ilk açıklama
﻿Moskova'dan Türkiye Suriye görüşmesi hakkında ilk açıklama
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Sivas'ta zincirleme trafik kazası: Biri polis 4 kişi yaralandı
﻿Sivas'ta zincirleme trafik kazası: Biri polis 4 kişi yaralandı
﻿Sivas'ta zincirleme trafik kazası: Biri polis 4 kişi yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.