Erdoğan’ın ‘Gençler evlenmiyor’ sözlerine CHP'li Aylin Nazlıaka'dan tepki: İstemedikleri için değil...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gençler nedense evlenmiyor, boşanmalar artıyor. Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz” sözlerine tepki gösterdi. Nazlıaka, “Gençler evlenmek istemediği için değil, evlenmek için uygun ekonomi koşulları olmadığı için evlenemiyorlar. Dolayısıyla gençlere ‘Evlenin’ diye bir dayatmada bulunmadan önce bu dayatmayı yapanların dönüp ekonomiyi düzeltmesi gerekir” dedi.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, ANKA Haber Ajansı’na gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması, yeni kreş açmalarının engellenmesi için talimat vermesi konusuna değinen Nazlıaka, belediyelerin bünyesinde hizmet veren kreşlerin kadın istihdamına katkı sağladığını vurguladı.

Nazlıaka, şunları söyledi:

“İktidarın CHP’li belediyelerin vermiş olduğu iyi hizmetlerle derdi var. Belediyelerimizi engellemeye çalışmaktan vazgeçsinler. Kreş hizmeti bir haktır. Kreşler genel anlamda üç alanda hayata dokunuyor. Birincisi çocuklar, ikincisi kadınlar, üçüncüsü ekonomi. Çocuklarını kreşe bırakan anneler, hayatın içine katılabiliyor. İstihdama katılabiliyor. Aynı zamanda kreşler, kadınlar için bir istihdam merkezi gibi çalışıyor. Çünkü kreşlerde çalışanların önemli bir ağırlığını kadınlar oluşturuyor. Kreşlere evladını bırakan anneler hatta babalar, işine daha rahat konsantre olabiliyor daha verimli çalışıyor. Böylece ekonomiye de çok büyük bir katkısı oluyor. Bugün Türkiye'de her üç kadından sadece biri çalışma hayatının içerisinde. OECD ülkeleri içerisinde kadın işsizliğinde 1. sırada yer alıyoruz ne yazık ki. Dolayısıyla işsizlikle mücadelede bizim, her şeyden önce kadınların istihdama katılmasının önündeki engelleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. İktidar, bugün okullarda ücretsiz eğitim uygulamasını bile ne yazık ki çok görüyor yurttaşına. Dolayısıyla bu kreşler aynı zamanda çocukların sağlıklı gıdaya, çeşitli gıdaya erişimini de teminat altına alıyor.”

“KADINI GELENEKSEL ROLLER İÇERİSİNE HAPSETMEK İSTİYOR"

İktidarın söylem ve politikalarıyla kadını toplumsal hayattan soyutlamaya çalıştığına dikkat çeken Nazlıaka, şu ifadeleri kullandı:

“İktidarın bakış açısı, kadını eşit birey olarak gören bir anlayış değil. İktidar, kadını toplumun öznesi değil, nesnesi gibi görüyor. O yüzden de bakım yükünün kadınların omzunda olmasını istiyor. Kadını geleneksel roller içerisine hapsetmek istiyor. Kadın çocuğa baksın, yaşlıya baksın, evde engelli birey varsa ona baksın, ev içi işleri halletsin. Ama onun dışında hayatın içine katılsın diye bir derdi yok. Yani kadını hayatın içine katmayı arzu etmiyor. Kadınları bu sıkışmışlıktan kurtarmak, özgürleştirmek, hayatın içine katmak ve eşit birey olarak konumlandırmak da bizim parti politikalarımızın, temel anlayışımızın içinde yer alıyor. Ne yazık ki Erdoğan da eşitlikçi bir bakış açısı olmadığını kendi söylemlerinden de biliyoruz. O yüzden bizler eşitlik mücadelemizi her geçen gün büyüterek yolumuza devam ediyoruz. Şu anda 413 belediyemiz kanalıyla yürütülen yereldeki bu eşitlikçi politikalar, ilk seçimlerden sonra inanıyoruz ki ülke politikasına dönüşecek.”

“‘EEVLENİN’ DİYE BİR DAYATMADAN ÖNCE DÖNÜP EKONOMİYİ DÜZELTMESİ GEREKİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gençler nedense evlenmiyor, boşanmalar artıyor. Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz” sözlerini de ekonomi üzerinden eleştiren Nazlıaka, şöyle konuştu: