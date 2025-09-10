Erdoğan’ın gizli stratejisi ortaya çıktı! Ünlü gazeteci tek tek açıkladı

"Terörsüz Türkiye" adımları bebek katili Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve Meclis’te kurulan komisyonla devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bu komisyonun hazırlayacağı raporun kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürece bakışı ise seçim hesaplarıyla birlikte değerlendiriliyor.

ERDOĞAN’IN SEÇİM HESABI

Gazeteci Nuray Babacan’ın aktardığına göre, AKP kulislerinde sürece dair farklı değerlendirmeler var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sürece inansa da asıl olarak seçim denkleminde kendisine avantaj sağlayacağına inanıyor. İktidara göre örgütün baskısının kalkması DEM Parti’de yol ayrımlarına neden olabilir. Babacan'a göre bu sayede Kürt siyasetinde yeni aktörler ortaya çıkabilir ve bu durum Erdoğan’ın elini güçlendirebilir.

