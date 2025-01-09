"Erdoğan’ın görevden aldığı ismi, Bahçeli temsilci atadı!" Ankara’yı sarsan bomba gelişme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, İmralı canisi için yaptığı, “Gelsin Meclis’te konuşsun” çağrısıyla başlayan yeni açılım sürecinde şok gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. FETÖ davasında hapis yatan ve çıktıktan sonra Medyascope adlı sitede köşe yazarı olarak görev yapan Mütaz’er Türköne, Ankara’yı karıştıran şok bir iddia ortaya attı.

Türköne, Bahçeli’nin 22 Ekim’de, deprem etkisi yaratan konuşmasına karşılık, belediye başkanlığı görevinden alındığı için Ahmet Türk’ü kendisine temsilci olarak atadığını ileri sürdü.

AHMET TÜRK NEDEN HEYETTE?

FETÖ’nün Zaman gazetesi eski yazarı Mümtaz’er Türköne, yazısında şu ifadeleri kullandı: Soruyu tekrar soralım. Ahmet Türk İmralı heyetine neden dahil oldu? Bahçeli’nin 22 Ekim’de, deprem etkisi yaratan konuşmasına karşılık, belediye başkanlığı görevinden alındığı için. Ahmet Türk, AK Parti veya Erdoğan ile Bahçeli-MHP arasında, süreç konusunda hâlâ devam eden görüş ayrılığını tek başına temsil ediyor. Heyetteki mevcudiyeti Bahçeli’nin süreci yönetme gücünü gösteriyor. Doğrudan söyleyelim: Ahmet Türk İmralı heyetinde Bahçeli’yi temsilen bulunuyor.

AHMET TÜRK TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ

Türköne’nin, “Bahçeli’yi temsil ettiğini öne sürdüğü” Ahmet Türk, Mardin Belediye Başkanı iken “Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl ceza almak, silahlı terör örgütü üyesi olmak, silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan yürütülen soruşturma” gerekçesiyle görevden alınmıştı.

TÜRKÖNE FETÖ’DEN YARGILANDI

FETÖ’nün eski Zaman gazetesi yazarı Prof. Dr. Mümtaz'er Türköne tutuklu yargılandığı davadan tahliye olduktan sonra, soluğu önce kendisini hapisten kurtarmak için çaba gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanında aldı. Bahçeli’nin İmralı çağrısının arkasındaki “aklın” da Türköne olduğu ileri sürüldü. Türköne, vakit geçirmeden yabancı fonlarla beslenen medyascope adlı sitede köşe yazarlığına başladı.

YENİDEN YARGILAMA İSTEDİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, FETÖ’nün eski Zaman yazarı Mümtaz'er Türköne için yeniden yargılama istemişti. Bu çağrısını da 23 Haziran 2020’de sosyal medya hesabından paylaşmıştı.