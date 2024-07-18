Erdoğan'ın ‘hakkını helal etmediği' 100 milletvekili belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Türkiye
Erdoğan'ın ‘hakkını helal etmediği' 100 milletvekili belli oldu

AKP'nin TBMM performans raporunda, yaklaşık 100 AKP milletvekilinin yasama faaliyetlerine aktif katılım göstermediği belirlendi.

31 Mart yerel seçimlerindeki oy kaybının sebeplerini araştıran AKP, aynı zamanda teşkilatın verimliliğini artırmak için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Parti kurmayları, bu kapsamda milletvekillerinin TBMM'deki performans faaliyetlerini raporladı.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, yaklaşık 100 milletvekilinin yasama faaliyetlerinde aktif rol almadığı tespit edildi. Parti yönetimi, bu konuda milletvekillerine uyarılarda bulunarak yasama faaliyetlerinin önemini vurgulayan toplantılar düzenlemeye başladı.

Aktif olmayan milletvekillerinin çoğunun ilk kez seçildiği belirtilirken, tecrübeli milletvekillerinin bu duruma tepkili olduğu ve parti yönetimine bu rahatsızlıklarını sık sık ilettikleri ifade edildi. Tecrübeli vekiller, yeni seçilen milletvekillerinin daha aktif olmalarını talep ediyor.

ERDOĞAN'DAN SERT ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl şubat ayında partisinin vekillerini Meclis'in genel kurul toplantılarına yeterli katılım sağlamadıkları gerekçesiyle sert bir şekilde eleştirmişti. Grup yönetiminden gelen raporlar ve şikayetler üzerine yaptığı konuşmada, "Bu millet sizlere hakkını helal etmez. Kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Bu sıradan bir olay değil. Eğer milletvekili adayı olmuşsan arkadaş, burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Yerine getirmiyorsan, aldığınız maaşlar haramdır, bunu böyle bilin" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde benzer bir uyarıyı tekrar yapabileceği de başkent kulislerinde konuşuluyor.

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