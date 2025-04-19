Erdoğan’ın hayal projesi hortladı! Kanal İstanbul için 25 milyar TL daha... “Durmak yok çılgınlığa devam”

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 'Kanal İstanbul' projesinin devreye girdiğini ve Sazlıdere'de 24 bin konutun inşaatının başladığını sosyal medyada paylaşmıştı. Birgün’ün özel haberinde ise Kanal İstanbul Projesi 17 Mart-15 Nisan 2025 döneminde 45,2 milyar TL’lik konut ihalesi yapıldığı ve Projenin bağlantı yollarının yatırım bütçesi 25 milyar TL’ye çıktığı iddia edildi.

2019 YILINDA GÜNDEMDEN DÜŞMÜŞTÜ

2011 yılında Erdoğan, hayal projesi olarak tanımladığı Kanal İstanbul Projesi’ni "İklim dostu bir şehircilik örneği olacağını" öne sürmüştü. Muhalefet ise projeyi, “Cinayet ve ihanet” olarak adlandırmıştı. Pek çok uzman isimde projenin İstanbul’un ekolojik çevresine zarar vereceğini belirtmişti. Ancak proje tüm hızıyla sürüyor. En son gelen tepkiler nedeniyle 2019 yılında yerel seçimlerde proje ortadan kaldırılmıştı.Projenin yaratacağı ekolojik tahribatı ortaya koyan raporların yanı sıra yargı da Kanal İstanbul Projesi’nin rezerv alan ilanı ve çevre düzeni planı kararlarını Aralık 2024’te iptal etti.

İMAMOĞLU: “YOKLUĞUMU FIRSAT BİLİP İNŞAATI BAŞLATTILAR”

İktidarın bir süredir gündeme getirmediği projenin ise çalışmaların sürdüğünü geçtiğimiz günlerde Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yaptığı paylaşımda duyurmuştu.

İmamoğlu, 'Kanal İstanbul' projesinin devreye girdiğini ve Sazlıdere'de 24 bin konutun inşaatının başladığını açıklamıştı. Sazlıdere Barajı'nda iş makinalarının aralıksız çalışmasına dikkat çeken İmamoğlu, “Yokluğumu fırsat bilip inşaatı başlattılar” ifadelerini kullanmıştı.

TOKİ ONLARCA İHALE DÜZENLEMİŞ

Birgün’de yer alan habere göre; TOKİ, Kanal İstanbul güzergâhında onlarca yeni ihale gerçekleştirdi. İhaleler kapsamında, Sazlıdere Barajı’nın kıyısına toplam 24 bin 160 konut, bin 121 işyeri, yedi cami ve altı okul yapılacağı aktarıldı. 17 Mart 2025 ile 15 Nisan 2025 tarihleri arasında sözleşmeleri imzalanan 23 ihale kapsamında harcanan para, 45 milyar 242 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

BAĞLANTI YOLLARI İÇİN HARCANAN TUTAR HER GEÇEN YIL ARTMIŞ

Kanal İstanbul Projesi’nin bağlantı yollarının proje tutarı, 2019-2025 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı:

2019: 7 milyar 217 milyon TL

2020: 7 milyar 845 milyon TL

2021: 8 milyar 629 milyon TL

2022: 9 milyar 751 milyon TL

2023: 12 milyar 871 milyon TL

2024: 19 milyar 50 milyon TL

2025: 24 milyar 896 milyon TL