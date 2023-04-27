Erdoğan’ın hayaller âlemindeki Türkiye’si

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçime 17 gün kala özellikle gençlere seslendiği sosyal medya paylaşımında iktidarının “gençlerin ev hayalinin ufkunu genişlettiğini” söyledi.

Erdoğan, Türkiye’de “kendi evine sahip olma hayaline kavuşmamış kimseyi bırakmayacaklarını” ve “eskiden bir ayrıcalık olan otomobil edinmeyi de ortalama gelir sahibi herkesin ulaşabileceği bir imkân haline dönüştürdüklerini” ifade etti.

Türk Lirası’nın en büyük banknotu olan 200 liraya bir kg peynirin bile alınamadığı Türkiye’de, insanlar açlık sınırının (9 bin 425 TL) altında asgari ücret alırken, Erdoğan’a göre, ev ve/veya araba almak hayal bile değilmiş.

AKP iktidarının her fırsatta hedef aldığı “Eski Türkiye”de insanlar “Karın tokluğuna çalışıyoruz” diyerek şikâyet edebiliyordu. Henüz protesto kültürü yok olmamıştı.

Ancak orta gelirlinin yok olduğu, fakirin daha fakir, bir avuç zenginin daha zengin olduğu Erdoğan’ın Türkiye’sinde insanlar artık karın tokluğuna bile çalışamıyor.

Üstelik gıda fiyatları dünyada son bir yılda yüzde 21 düşmesine rağmen Türkiye’de yüzde 187 arttı.

Erdoğan’ın sözünü ettiği ev ve araba satın almanın kolaylığına gelin beraber bakalım:

2002 yılında ev sahibi oranı yüzde 73 iken 2021 yılında yüzde 55’e düştü.

Orta gelirlilerin ev sahipliği oranı, yüzde 70’ten yüzde 50’ye düştü.

Ekonominin geldiği nokta o kadar kritik ki zengin kesimin bile ev sahibi olma oranında yüzde 9 düşüş yaşandı.

Türkiye genelinde ortalama ev fiyatları metrekare başına 994 dolara yükseldi.

1 yıl önce 552 dolar olan ülke ortalaması, dolar bazında yüzde 80'lik artışla bin dolar seviyesine yaklaştı.

TL Bazında ise 1 yılda Türkiye genelindeki artış yüzde 153, İstanbul'da ise yüzde 154 oldu.

Ev almak artık hayal olmaktan çıktı noktasında Erdoğan’a katılıyorum.

Çünkü gençler artık ömrü boyunca ev sahibi olamayacaklarının farkındalar.

AKP iktidarı insanların umutlarının ve hayallerinin katili olurken, gözlerindeki çaresizliğin ise mimarı oldu.

“Ev alamıyoruz en azından bir araba alalım” diyen gençler bunu da yapamıyor ya da faizi yüksek kredileri yıllarca ödeyerek ancak araba alabiliyor.

Küresel piyasada araba fiyatları düşerken Türkiye’de araba fiyatları artmaya devam ediyor.

AKP’nin yerli ve milli olarak tanıttığı TOGG’un başlangıç fiyatı bile 953 bin TL.

Eğitim sisteminin laik bilimsel ilkelerden uzaklaştırıldığı Türkiye’de, gençler kendi mesleklerini yapacak imkânı bile bulamazken yerli ve milli olan TOGG’u nasıl satın alacak?

Erdoğan’ın son zamanlarda ekonomiye dair yaptığı açıklamalara bakıldığında kendisinin yönettiği Türkiye’den bihaber olduğu açık bir şekilde görülüyor.

AKP iktidarı için rüyanın,

Halk için kâbusun bitmesine

Son 17 gün…