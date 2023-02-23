Erdoğan’ın hayran olduğu cumhurbaşkanından imar affına skandal savunma: Binaları kanuna uyduramadık, kanunu binalara uydurduk

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

1949-1999 arasında toplam 14 imar affı çıkarılırken 21 yıllık AKP iktidarında 9 kez imar affı çıkarıldı. Kaçak yapılara yasallık sağlayan aflarla beraber adeta cinayete kapı aralandı.

1949’dan beri siyasilerin seçim kampanyalarının bir ayağını oluşturan imar affını 1985’te çıkartan dönemin başbakanı Turgut Özal’ın sözleri ise iktidarların vatandaşına verdiği değeri gözler önüne seriyor.

“İMAR AFFINDAN YARARLANAN BİNALAR YIKILDI”

Muhalefetin imar affına yönelik itirazlarına Özal aynen şöyle cevap veriyor:

“Binaları mevcut kanunlara uydurmak değil, kanunları binalara uydurmak şartı vardı. Biz de öyle yaptık. Vatandaşın yaptırdığı yuvasını yıkmak, onu sersefil sokakta bırakmak bizim vicdanlarımızın işi değil”

Kanunun yürürlüğe girmesi sonrası 1 gecede bütün kaçak, kanuna aykırı yapılar, “kanuna uygun” hale getirildi. Özal hükümeti döneminde yasallaştırılan bu konutların çoğu 99 depreminde yerle bir oldu. Deprem sonrası bu konuyla ilgili Hürriyet’te Savaş Özbey imzasıyla yayınlanan haberde duruma örneklerde verildi.

Örneğin 1985 İmar Affından yararlanan Halkalı’daki bir bina 99 depreminde çöküyor. Yine aynı şekilde 1978’de Küçükçekmece Cennet Mahallesi’nde kaçak olarak inşa edilen bir bina, 1985’te ruhsat alıyor ve 99 depreminde çöküyor.

“TRAFİK KAZALARININ YASADAN KAYNAKLANMADIĞI GİBİ”

Bir diğer skandal ise, 99’da ANAP İstanbul Milletvekili olan Bülent Akarcalı’nın 3.bölgeden yani iki binanın çöktüğü bölgeden milletvekili olması. Skandal ise şu Akarcalı 1985’te İmar Affına “Evet” diyen vekiller arasında ve Akarcalı kendisini şu sözlerle savunuyor:

“O gün alınan karar doğrudur. Tıpkı trafik kazalarının trafik yasalarından kaynaklanmadığı gibi”

Turgut Özal’ın mirasının devamını sağladıklarını belirten Erdoğan’ın öncülüğündeki AKP iktidarı döneminde ise tam 9 kez imar affı çıkarıldı.

Neredeyse her seçim öncesi “helalleşme” söylemleriyle binlerce bina af kapsamına alındı. Son çıkan kanunla bakanlık 20 milyar lira gelir elde etti. Depremin şehrin üçte ikisini yerle bir ettiği Hatay’da çıkarılan imar affına yönelik Erdoğan, 2019’da yaptığı konuşmada, “İmar barışıyla, toplam 205 bin Hataylı vatandaşımızın sorununu çözdük” ifadelerini kullanmıştı.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta ise imar affından yararlananların sayısı 144 bin.