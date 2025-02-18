Erdoğan’ın hedef tahtasında sıradaki isim... AKP’li eski vekil haberi verdi

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişi soruşturması kapsamında hakkında “Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi. AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar, İstanbul'da belediyeye yönelik başlatılan ve 10 kişinin tutuklandığı 'kent uzlaşısı' soruşturmasının İmamoğlu'na uzanabileceğini açıkladı.

“İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SORUŞTURMA BİR TERÖR KAPSAMINA GİRECEKTİR”

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında AKP’li eski Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, kent uzlaşısı kapsamında gerçekleşen tutuklamaların ardından sıradaki hedefin kim olduğunu söyledi. Tayyar, “Medyaya yansıyan çok fazla iddianın bundan sonra agresif bir şekilde soruşturma konusu yapılacağını söyleyebiliriz. Kent uzlaşısı çerçevesinde belediye başkanları, meclis üyeleri, gözaltına alındı, tutuklandı. Bu soruşturma biraz daha ilerleyebilir. Savcılığa ulaşan farklı bilgi ve belgeler var. Kent uzlaşısı, KCK ilişkisi İmamoğlu'na kadar uzayabilecek bir soruşturmayı tetikleyebilir. Bunlar çok bağımsız değil. Soruşturmaya konu edilen bilgiler belgeler ışığında söylüyorum. İmamoğlu'nu kent uzlaşısı çerçevesinde KCK ilişkisinin mimarı gibi gösterecek sağlam bilgi, belge ve deliller ortaya çıktığında, İmamoğlu hakkındaki soruşturma bir terör kapsamına girecektir” dedi.

“TUTUKLAMA VE KAYYIM ATAMASINA KADAR UZAYACAK ADIMLAR ATILABİLİR”

Diğer davaların soruşturma konularından ayrılarak farklı bir boyuta evrileceğini söyleyen Tayyar, “Böyle bir ihtimalin varlığından haberdarlar ki The Economist'in yayınları bu yüzden olabilir. Londra'da, bir Avrupa başkentinde KCK yöneticileriyle kurulan ilişkiye bağlı olarak kent uzlaşısının somutlaştığına ve seçimde işbirliğine dönüştüğüne yönelik iddialar var. Kuru bir ihbardan öte bunları teyit eden, delillendiren bilgi, belge ve görüntüler varsa kent uzlaşısı soruşturması derinleşebilir ve İmamoğlu'na kadar uzanabilir. Böyle bir durumda, gözaltı, tutuklama ve kayyım atamasına kadar uzayacak adımlar atılabilir” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NA 2 SİYASİ YASAK TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırladığı iddianamede yedi yıl dört aya kadar hapis cezası istenmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan bilirkişi soruşturması da bitti. İmamoğlu hakkında “Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi.

KENT UZLAŞISI SORUŞTURMASI

DEM Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ‘kent uzlaşısı’ formülüyle girmişti. Kent uzlaşısı ilk olarak 4 Aralık 2023’te gündem gelmişti. DEM Parti, kent uzlaşısı ile Türkiye’nin her yerinde halkın üzerinde uzlaştığı isimleri aday olarak belirleyeceğini ifade etti ve bu stratejiyle farklı illerde farklı siyasi partilerle işbirliği yapılabileceğini belirtilmişti. İstanbul Esenyurt adayı Prof. Dr. Ahmet Özer de kent uzlaşısı kapsamında aday gösterildi ve başkan seçildi. Özer, göreve başladıktan yedi ay sonra 30 Ekim 2024’te tutuklandı.

Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, 'kent uzlaşısı' üzerinden CHP’li belediyelere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklanmıştı.

ERDOĞAN 'TURPUN BÜYÜĞÜ HEYBEDE DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefetle tartışmaya neden olan 'turpların büyükleri heybede' sözlerini tekrarlayarak, ''Rahatsız oldular. Çünkü durumlarını gayet iyi biliyorlar. Panikle yargı mensuplarımızı tehdit ediyorlar,'' ifadelerini kullanmıştı.