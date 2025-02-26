Erdoğan’ın hedefleri

8. Olağan Genel Kurulu’nda bir kaç saat içinde yeniden seçilen AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın kafasındaki planları çözmeden muhalefetin siyaset yapması çölde serap görmesi gibidir.

Erdoğan sadece dördüncü kez değil ömür boyu defalarca cumhurbaşkanı adayı olmayı kafasına koydu.

İlk hamleyi MHP lideri Devlet Bahçeli’ye, “Öcalan’a umut hakkı ile af" projesi ile yürürlüğe koydu.

AKP + DEM + MHP + DSP + DBP + HÜDAPAR + EP’nin Toplam 384 Milletvekili var.

Erdoğan Anayasa değişikliği için 384 oyu cebine attı...

Bağımsız 11 milletvekili ile muhalefet partilerinden yapılacak transferle Erdoğan’ın hedefi cebindeki vekil sayısını en az 400 oya tamamlamak.

Eksik kalan 16 vekili transfer etmek Erdoğan için hiç de zor olmaz.

Yeni anayasa için mecliste 400 rakamına ulaşması Erdoğan’ın transfer takvimine bağlı.

İster yeni anayasa ister anayasa değişikliği olsun fark etmez Erdoğan yine aday olur.

Anayasa ile olamazsa YSK kararı ile cumhurbaşkanı olur.

Değerli okurlarım.

Muhalefet kanadının iki önemli partisi CHP ve İYİ Partidir.

CHP lideri Özgür Özel’in İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret etmek için randevu talebinde bulunmasına Dervişoğlu büyük bir siyasi jest göstererek Özel’i ziyaret etmiştir.

Meral Akşener’in adım adım yıktığı CHP + İYİ Parti işbirliğinin bu sıcak buluşma ile yeniden başlaması önümüzdeki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi içim önemli bir iradedir.

Özel ve Dervişoğlu’nun çok iyi tanırım.

İkisi de mert ve güvenilir siyasetçilerdir.

Her ikisi de partilerinde birlik ve beraberliği sağlamak için, “Dış ve iç güçlerle” yoğun şekilde mücadele ediyorlar.

Dervişoğlu’nun Özgür Özel’i ziyareti Akşener’in bilinçli olarak yıktığı birliktelik ve güç birliği demokrasimiz açısından olmazsa olmazdır.

Ucube Tek Adam Rejimine, hukuki değil siyasi yargı kararlarına, faşizme varan uygulamalara karşı iki partinin önemi ortadadır.

Merhum Turgut Özal ile merhum Süleyman Demirel partilerimi merkez siyaset gücü ile iktidar yaptılar.

Dervişoğlu 27 Nisan 2024’te İYİ Parti Genel Başkanı olur olmaz dedi ki;

“Sağ merkez siyaseti yeniden ayağa kaldırabilmek üzere bir birlik meşalesi yakacağım”

Dervişoğlu’nun bu hedefi şu sonucu ortaya çıkardı.