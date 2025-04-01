Erdoğan'ın herkesten sır gibi sakladığı anket! Sorulan 2 soru Ankara’da bomba etkisi yaptı

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Erdoğan'ın herkesten sır gibi sakladığı anket! Sorulan 2 soru Ankara’da bomba etkisi yaptı

Can Çoşkun, AKP’li milletvekilinden Erdoğan’ın iki konuda araştırma yaptırdığını köşe yazısında aktardı.

Sözcü yazarı Can Çoşkun, AKP’li milletvekilinden Erdoğan’ın iki konuda araştırma yaptırdığını duyduğunu söyledi. Sorulan 2 soruda ilk olarak DEM Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılma ihtimaline dair anket, ikincisi ise DEM Parti seçmeninin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verme eğiliminin ölçümü olduğunu öne sürdü.

ÇÖZÜM SÜRECİNDE DEM-AKP-MHP İLK KEZ BAYRAMLAŞTI

Son zamanlarda AKP iktidarı ‘Terörsüz Türkiye’ açılımı ile DEM Parti ile yakınlaşmaya başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de bebek katili Öcalan’ı meclise davet ederek yaptığı çağrı da dikkat çekmişti. Son olarak DEM-AKP-MHP arasında bayramlaşma trafiği oldu. Sözcü yazarı Can Çoşkun ise DEM yakınlaşmasının ardından Erdoğan’ın 2 anket yaptırdığını AKP’li milletvekilinden öğrendiğini iddia etti.

“ERDOĞAN’IN İKİ KONUDA ARAŞTIRMA YAPTIRDIĞINI DUYDUM”

Can Çoşkun, anketlere ilişkin köşe yazısında şunları söyledi;

“ Eski bir AK Parti milletvekilinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki konuda araştırma yaptırdığını duydum.

1- DEM Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılma ihtimaline dair anket.

2- DEM Parti seçmeninin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verme eğiliminin ölçümü.

Beştepe’de daha önce de kısa ve uzun vadede bütün kulisleri doğrulanan kaynağıma da sordum.

Kaynağım, ilk ölçümün güncel olduğunu doğrularken ikincisine dair bilgisi olmadığını söyledi.

Bu sonuçlardan Erdoğan hangi politikaları kurmak ister, o da başka yazının konusu.”

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