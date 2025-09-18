Erdoğan’ın herkesten sır gibi sakladığı asıl hedefi sızdı! Ünlü siyasetçi canlı yayında açıkladı…

Türk siyasetinde bakanlık ve vekillik yapan Ahat Andican, Sözcü TV ekranlarında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’nin sır gibi saklanan ası planını iki aşamalı şekilde anlattı. Andican, “Birincisi belediye başkanlarını devre dışı bırakmak. İkincisi belediye meclis üyelerinin sayısını azaltarak, eğer AK Parti veya Cumhur İttifakı üyeleriyle sayı dengesi oluşursa, bu üyeleri mahkum ederek veya istifaya zorlayarak meclis çoğunluğunu ele geçirmek” dedi.

ANDİCAN: 12 CHP'Lİ BELEDİYENİN BAŞKANLARI YA TUTUKLANDI YA DA YERLERİNE KAYYUM ATANDI

Sözcü TV’de Özlem Gürses’in sunduğu “Para, Politika ve Hayat” programına bir zamanlar bakanlık yapan ve eski İYİ Parti’li vekil Ahat Andican siyasette yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Andican, CHP’li belediyelere yapılan operasyonların ardı ardına devam etmesine değinerek, İBB’deki operasyonlara dair, “Bugün İstanbul'un 12 belediyesinde görevden alma, kayyum atama ya da tutuklamalar söz konusu. Hatırlarsanız seçimlerden sonra İstanbul'daki 39 ilçenin 26'sını Cumhuriyet Halk Partisi, 13'ünü ise Adalet ve Kalkınma Partisi kazanmıştı. Bugün itibariyle, 12 CHP'li belediyenin başkanları ya tutuklandı ya da yerlerine kayyum atandı. Sözde “ikinci çözüm süreci” diyebileceğimiz bir ortamda, “kent uzlaşısı” adı verilen girişimler kriminalize edilerek, başkanlar görevden alındı” dedi.

"HALK İRADESİ GASP EDİLEREK, AK PARTİ'YE GEÇİRİLİYOR"

Yasadaki boşluğa değinen Andican, “yasadaki küçük bir boşluk kullanılarak doğrudan tutuklamaya gidiliyor. Artık bu, iktidar açısından rutin hale gelmiş bir uygulama” ifadelerini kullandı. Andican son olarak operasyonlara dair Erdoğan ve AKP’nin asıl hedefini sızdırdı. Andican, “Birincisi belediye başkanlarını devre dışı bırakmak. İkincisi belediye meclis üyelerinin sayısını azaltarak, eğer AK Parti veya Cumhur İttifakı üyeleriyle sayı dengesi oluşursa, bu üyeleri mahkum ederek veya istifaya zorlayarak meclis çoğunluğunu ele geçirmek. Bu şekilde, seçimle kazanılamayan belediyeler, seçilmiş başkan ve meclis üyeleri tasfiye edilerek, halk iradesi gasp edilerek, AK Parti'ye geçiriliyor” ifadelerini kullandı.