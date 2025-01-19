Erdoğan’ın içini kemiren gizli derdini ifşa etti! Bir zamanlar en yakınındaki yazarlardandı…

2024 Yerel Seçimleri’nde CHP 47 yıl sonra ilk kez birinci parti konumunda çıkarken, Seçimlere ilişkin Türkiye haritası, 22 yıllık AKP iktidarında ilk kez radikal biçimde değişti. 2019 yılında beri İstanbul’da CHP’nin üstünlüğü görülüyor. Eski Yeni Şafak yazarı ve şu anda Karar’da yazan Ahmet Taşgetiren, Erdoğan’ın içini kemiren gizli derdini açıkladı. Taşgetiren, “İktidarın, daha doğrusu Erdoğan’ın bir “Belediyeler ukdesi” vardı” dedi.

ERDOĞAN’IN BİR “BELEDİYELER UKDESİ”

Karar gazetesinin yazarı ve eskiden Erdoğan’a yakın olan Ahmet Taşgetiren, Erdoğan’ın içini kemiren gizli derdini ‘DEM’e havuç, CHP’ye sopa, Erdoğan’a kazandırır mı?’ başlıklı köşe yazısında açıkladı. Taşgetiren, “İktidarın, daha doğrusu Erdoğan’ın bir “Belediyeler ukdesi” vardı. Daha doğrusu bir “Üçüncü – dördüncü defa hesabı” vardı. Hesabı, ümidi, arzusu, rüyası her neyse… Belediyeler o hesabı, rüyayı, umudu kararttığı için “ukde”ye dönüşüyordu” dedi.

YEREL SEÇİMLERDE İLKLER YAŞANMIŞTI

Yerel seçimlerde Türkiye haritası, 22 yıllık AKP iktidarında ilk kez radikal biçimde değişmişti. Seçimin en büyük sürprizi, Türkiye genelinde AKP’nin kurulduğu günden bu yana ilk kez bir seçimde ikinci parti konumuna düşmesi olmuştu. CHP, İstanbul ve Ankara’da meclis çoğunluğunu elde etmişti. AKP’nin yenilgisi ise vatandaşların ekonomik anlamda kötü gidişata cezası olarak yorumlanmıştı.

AHMET TAŞGETİREN KİMDİR?

Ahmet Taşgetiren, 1948 senesinde Kahramanmaraş'ta doğdu. Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi'nden 1965 senesinde mezun olan Taşgetiren, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden ise 1970'te mezun oldu. Makaleleri Yeniden Milli Mücadele, Pınar, Türk Edebiyatı dergilerinde yer aldı.

Bayrak, Tercüman ve Zaman gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Taşgetiren, 10 sene boyunca baş yazarlık yaptığı Yeni Şafak gazetesi bir yazısını yayınlamadığı için istifa etmişti.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Demokratik açılım ve çözüm süreci kapsamında oluşturulan Akil İnsanlar Heyetinde 04 Nisan 2013 - 19 Haziran 2013 tarihileri arasında İç Anadolu bölgesi başkanlığı görevini yapmıştı.

Şuan Star gazetesinde köşe yazarlığı görevinde de bulunan Taşgetiren, son olarak Karar gazetesinde köşe yazarlığı görevini yürütmekte.