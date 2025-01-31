Erdoğan'ın ilk rakibi belli oldu! Resmen Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti...

2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şimdiden adaylar belirlenmeye başladı. İlk resmi aday açıklaması ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan geldi. Erbakan, "Cumhurbaşkanı adayı olacağımı ifade etmem gerekir. Bununla ilgili hem teşkilatlarımızın hem kurmaylarımızın hem de seçmenin ciddi bir beklentisi ve talebi var. Bir önceki seçimde biz cumhurbaşkanı adaylığından feragat ettik. İnşallah, bu sefer Yeniden Refah Partisi kendi cumhurbaşkanı adayını gösterecek ve bu adayın da bir partinin genel başkanı olması son derece doğal" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, moderatörlüğünü Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın yaptığı Ankara Kent Konseyi'nin 'Söz Onda' programında katılımcıların sorularını yanıtladı.

'BİR ÖNCEKİ SEÇİMDE CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINDAN FERAGAT ETTİK'

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de Erbakan adaylığını ilan etti. Erbakan, "Yeniden Refah Partisi bu kez kendi adayını çıkaracak. En sonuncudan başlamak gerekirse, Cumhurbaşkanı adayı olacağımı ifade etmem gerekir. Bununla ilgili hem teşkilatlarımızın hem kurmaylarımızın hem de seçmenin ciddi bir beklentisi ve talebi var. Bir de burada tabii, bir önceki seçimde biz biliyorsunuz cumhurbaşkanı adaylığından feragat ettik. İmzaların toplanma sürecinde adaylığımızdan çekildiğimizi ifade ettik. Tabii, bir defa daha, bir başka cumhurbaşkanı adayı lehine bizim seçime girmememiz siyaseten de mantıken de uygun olmayacağını düşünüyoruz. İnşallah, bu sefer Yeniden Refah Partisi kendi cumhurbaşkanı adayını gösterecek ve bu adayın da bir partinin genel başkanı olması son derece doğal” ifadelerini kullandı.