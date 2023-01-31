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  • Dev ihale Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşının şirketine verildi. Üç firma teklif verdi ama 1 firmanınki geçerli sayıldı

Dev ihale Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşının şirketine verildi. Üç firma teklif verdi ama 1 firmanınki geçerli sayıldı

Üç firmanın teklif verdiği 27 milyon 240 bin TL’lik ihale Erdoğan’ın, imam hatipten arkadaşı Hasan Gürsoy’un şirketine verildi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 12:29
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Erdoğan’ın imam hatip arkadaşı Hasan Gürsoy’a 27 milyonluk ihale verildi

Dev ihale Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşının şirketine verildi. Üç firma teklif verdi ama 1 firmanınki geçerli sayıldı
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Cumhuriyet’ten Gökhan Kam’ın haberine göre, İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın, “Hasanpaşa Cami ile Sıbyan Mektebi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesini 27 milyon 240 bin TL’ye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, imam hatip lisesinden arkadaşı Hasan Gürsoy’un şirketi Gürsoy Grup Restorasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aldı.

Kadıköy ilçesi, 469 ada 59, 60 parsellerde yer alan “Hasanpaşa Cami ile Sıbyan Mektebi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesinin sonuç ilanı 17 Ocak’ta yayınlandı.

İHALEYE 3 FİRMA TEKLİF VERDİ ERDOĞAN’IN ARKADAŞI ALDI

İhaleye üç firma teklif verirken sadece Gürsoy’un şirketinin verdiği teklif geçerli sayıldı. İhale, kamu ihale kanununun istisnaları düzenleyen 3. maddesine, savunma, güvenlik ve istihbarat veya gizlilik içinde yürütülmesi gereken mal ve hizmet alımları için kullanılan “istisna” kapsamında yapıldı.

Bu tarz ihalelerde yaklaşık maliyet önceden bilinmezken Gürsoy’un şirketinin ihaleye sunduğu 27 milyon 240 bin 742 TL’lik teklif ile ihalede belirlenen yaklaşık maliyet olan 27 milyon 613 bin 415 TL’nin çok yakın olması da dikkat çekti. İhaleyi alan, Gürsoy Grup Restorasyon Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi ile İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı arasında 10 Ocak 2023 tarihinde sözleşme imzalandı.

Hasan Gürsoy’un firması, ülke genelinde birçok tarihi yapının restorasyonunu üstlenmişti. Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı tarafından kullanılan Okçular Tekkesi’nin restorasyonu da Gürsoy Grup tarafından yapılmıştı. Bitlis’in Ahlat ilçesine milyonlarca lira harcanarak yapılan Ahlat Köşkü’nü inşa eden Hasan Gürsoy’un sahibi olduğu Güryapı Taahhüt isimli inşaat şirketinin internet sitesinde, “Ahlat Konukevleri Projesi” adı altında bir projenin inşa edileceği duyurulmuştu.

DAHA ÖNCE DE İHALE ALMIŞTI

Daha önce Marmara Üniversitesi’nin kullandığı ve 2015 yılından beri de Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin rektörlük binası olarak kullanılan binanın restorasyonunu Erdoğan’ın arkadaşı Hasan Gürsoy’un yaptığı ortaya çıkmıştı. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, 1903 yılında inşa edilen tarihi yapının ilk restorasyon çalışmaları “Birinci etap restorasyon çalışması” adı altında 2016 – 2019 yılları arasında Erdoğan’ın yakın Arkadaşı Hasan Gürsoy’un sahibi olduğu Gürsoy Restorasyon Şirketi’ne yaptırılmıştı. Ardından tarihi yapının restorasyonunun ikinci etabı başladı. “Mekteb-i Tıbbiyey-i Şahane Binasının 2’nci Etap Restosaryonu” işi de 1 Ocak 2021’de 143 milyon 494 bin TL bedelle TOKİ ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün iştiraki olan Vakıf İnşaat Restorasyon Şirketi’ne verildi. Vakıf İnşaat Restorasyon Şirketi’nin de restorasyon işini yine Hasan Gürsoy’un Güryapı Restorasyon Şirketi’ne verdiği açığa çıktı. 

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Millet
31.01.2023 12:44
Metinde dört madde var.Harti kapatmak zorlaşacak, dokunulmazlık aynı,baraj yardımı üç ve kayyum kalkacak.Vatandaş Ahmet için değil ekonomiyide iyi gelmez ee hdpkk ya can suyu demek editör bu anladın  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
31.01.2023 12:37
Nalumun ilanı olmuş ama seçimde yüce milletimiz ülkemizin yönetimini ve cumhur başkanlığı ihalesini millet itifakına en yuksek oyla vererek Alayından kurtulacaktır hamdolsun  
 
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