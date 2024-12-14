Erdoğan'ın imzası ile metal işçilerinin grevi yasaklandı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS)'in yüzde 40 zam teklifi karşısında metal işçilerinin başlattığı grev, "milli güvenliği bozucu nitelikte" olduğu gerekçesiyle 60 gün süreyle yasaklandı.

MESS’in zam kararını kabul etmeyen Birleşik Metal-İş üyesi işçilerin grevi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla yasaklandı.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile (MESS) yürütülen toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamıştı. İşçilerin taleplerinin karşılanmaması üzerine Birleşik Metal-İş Sendikası; GridSolutions, Hitachi Energy, Schneider Elektrik ve Arıtaş Kriyojenik fabrikalarındaki grev kararı almıştı.

Grev kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla "milli güvenliği bozucu nitelikte" olduğu gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar'da şu ifadeler yer aldı:

"Ekli listede belirtilen işyerlerinde Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararlarının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden altmış gün süreyle ertelenmesine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."