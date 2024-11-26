Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de... Rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetleri genelgesi yayımlandı

Kaynak: DHA
Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de... Rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetleri genelgesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile "Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi" ile İlgili genelge Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile "Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi" ile İlgili genelge Resmi Gazete'de duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile "Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi" ile İlgili 2024/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan genelgeye göre, kamu hizmetlerinin etkin, verimli, saydam ve hesap verebilir şekilde sunulması, rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerinin düzenli ve kapsamlı yürütülmesi için bir dizi önemli düzenleme hayata geçirilecek. Bu çerçevede yayımlanan genelgede, rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerinin esas amacı; kamu hizmetlerinin sunumunda değişen ve gelişen şartlara göre sorunlar ve çözümlerini tespit edip, uygulanmasına rehberlik ederek kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak olduğu açıklandı.

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