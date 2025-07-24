Erdoğan'ın imzasıyla görevden alma ve yeni atamalar Resmi Gazete'de

Atamalarda çeşitli bakanlık ve kurumlarda önemli değişiklikler yapıldı.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI'NDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Strateji ve Bütçe Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Sinan Taş, görevden alındı. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliği görevine ise Hilal Yılmaz Taştan atandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA YENİ ATAMALAR

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çeşitli genel müdürlüklere yeni atamalar yapıldı. İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Cihad Erginay, Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürlüğü'ne Gülsüm Erkul, yine İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Hatice Oya Tunga Çağlı ve Yağmur Ahmet Güldere, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Kemal Onur Özçeri ve Ali Barış Ulusoy, Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü'ne Hami Aksoy, Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Zeynep Savaş getirildi.

TİCARET BAKANLIĞI'NDA GÖREVDEN ALMALAR VE YENİ GÖREVLENDİRMELER

Ticaret Bakanlığı’nda Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Arif Ertekin, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir ve Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Havva Eksilmez görevlerinden alındı.

Yeni atamalar kapsamında Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne Ayhan Coşkuner, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne Hüseyin Şanverdi, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne Mehmet Tuncay Bayraktar, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne ise Nihat Kınık atandı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI’NA YENİ MÜFETTİŞLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda açık bulunan müfettişlik kadroları için yapılan yeterlilik sınavını başarıyla geçen Müfettiş Yardımcıları Zeynelabidin Arda Yılmaz, Fırat Aktaş, İsmail Ataş, Fatih Can Şakrak ve Harun Berkay Garip, müfettişlik görevine atandı.