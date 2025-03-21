Erdoğan’ın imzasıyla İBB'nin elinden resmen alındı!

Cumhurbaşkanı kararıyla imzalanan kararnamede İBB’nin elinde olan Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı'nın yapım ve yönetim sorumluluğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

Hakkında ‘kent uzlaşısı’ ve yolsuzluk’ iddiaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı. İmamoğlu gözaltındayken İstanbul'la ilgili dikkat çeken bir metro kararı alındı.

21 Mart tarihinde yayınlanan Resmi Gazete'ye göre yeni raylı sistem projelerinde önemli bir değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda; Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı'nın yapım ve yönetim sorumluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.