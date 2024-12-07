Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları kapsamında:

Japonya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne İkili İlişkiler Genel Müdürü Oğuzhan Ertuğrul atandı.

Avusturya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Gürsel Dönmez atandı.

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Bekir Gezer atandı.

Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Selcan Şanlı atandı.

Kamerun Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcısı Volkan Öskiper atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda önemli bir görev değişikliği gerçekleşti.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bilir, görevden alındı.

Artvin İl Müdürü Şentürk Ağırbaş görevden alınarak yerine Nevim Öz atandı.

Ardahan İl Müdürlüğü'ne Mahmut Çetinkaya atandı.

Çanakkale İl Müdürlüğü'ne Ali Ömüt atandı.

Karaman İl Müdürlüğü'ne Seval Yılmaz atandı.

Niğde İl Müdürlüğü'ne Hilal Ünal atandı.

Rize İl Müdürlüğü'ne ise Selim Köse atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yeni atamalar yapıldı.

Çalışma Genel Müdür Yardımcılığı'na Emin Türker ve Suat Dede atandı.

Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı'na Serkan Çömen atandı.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na ise Rıdvan Türkseven atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda da bir dizi yeni atama gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na Gözde Şahin atandı.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu görevden alındı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Hüseyin Keskin atandı.

Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Niyazi Gül atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde de bir görev değişikliği yapıldı.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Zekeriya Şentürk, görevden alındı.

Son olarak, Orman Genel Müdürlüğü'nde de bazı görev değişiklikleri oldu.

Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal görevden alındı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak görevden alındı.