Erdoğan'ın İsrail açıklaması Cüneyt Özdemir'i korkuttu! 'Tehlikenin büyüklüğünün farkında mısınız'?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda 15. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

Erdoğan'ın Suriye ile ilgili söylediği sözlere yönelik Gazeteci Cüneyt Özdemir önemli bir paylaşım yaptı.

Gazeteci Özdemir, Erdoğan'ın Suriye topraklarına yönelik olarak yaptığı açıklama ile ilgili olarak

"Ben bu açıklamayı okuyunca korktum. Zira her an İsrail ile Türkiye savaşa girebilir anlamına geliyor! Tehlikenin büyüklüğünün farkında mısınız?" dedi.

Ben bu açıklamayı okuyunca korktum. Zira her an İsrail ile Türkiye savaşa girebilir anlamına geliyor!



Tehlikenin büyüklüğünün farkında mısınız? https://t.co/3E5vDvcOtd — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) December 10, 2024

Özdemir'in 'tehlikenin büyüklüğünün farkında mısınız?' diyerek paylaştığı Erdoğan'ın açıklamalarında Erdoğan şunları söyledi:

"Suriye halkının özgürlüğüne, yeni Suriye yönetiminin istikrarına, kadim Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı, karşısında Suriye halkıyla birlikte bizi de bulacaktır.

Bu saatten sonra Suriye’nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz.

Ülke topraklarının yeniden bir çatışma alanı haline gelmesine asla rıza gösteremeyiz.

Kardeş Suriye halkının evlerine geri dönüşünü engellemeye yönelik hiçbir adımı, hiçbir kışkırtmayı kabul edemeyiz.

Birilerinin sırtını dayadığı güçlerden aldığı cesaretleri, fanatik inançları, sapkın ideolojileri, hastalıklı hayalleri uğruna bölgemizi kana ve ateşe bulamasına seyirci kalmayacağız".