Erdoğan’ın kabine dışı bırakacağı sürpriz isim! Ankara kulislerini karıştıracak bomba iddia…

AKP’deki değişim rüzgarının kabineye yansıması bekleniyor. Bu konuda Ankara kulisleri hararetlenmeye başladı. Gazeteci Hilal Köylü’nün aldığı kulis bilgisine göre; Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı da kabine dışı bırakacağı iddia edildi. Yerlikaya’nın yerine kabineye girecek iki isim üzerinde durulduğunu da aktaran Köylü, Birisi MGK Genel Sekreterliği görevi sona eren Seyfullah Hacımüftüoğlu diğeri de, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan olduğunu söyledi.

İDDİA: ERDOĞAN YERLİKAYA’YI KABİNE DIŞI BIRAKACAK

Serbestiyet yazarı ve gazeteci Hilal Köylü, bugünkü yazısında bomba bir kulis bilgisini paylaştı. Köylü, AKP’de Kabine revizyonuna ilişkin, flaş bilgileri açıkladı. Köylü’nün iddiasına göre; “23 Şubat’taki partisinin büyük kongresinden sonra hem partide hem de kabinede büyük çaplı değişikliğe gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı da kabine dışı bırakacağı bekleniyor. AK Parti kulislerinde Yerlikaya’nın yerine kabineye girecek iki isim üzerinde duruluyor. Birisi MGK Genel Sekreterliği görevi sona eren Seyfullah Hacımüftüoğlu diğeri de, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan.” dedi.

SOYLU’NUN YERİNE GELMİŞTİ

O dönem İstanbul Valisi olan Ali Yerlikaya, AKP hükümetlerinde en çok tartışılan bakan olan Süleyman Soylu’nun koltuğuna Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs 2023’teki seçim zaferinin hemen ardından oturmuştu.