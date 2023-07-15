Erdoğan’ın kaldırmakla övündüğü üniversite harçları geri geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en övündüğü konular arasında yer alıyordu, üniversite harçlarının kaldırılması!

2011-2012 öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere alınan kararla 1 milyon 524 bin 380 öğrenci bu haktan yararlanmıştı!

Öğrencileri ciddi külfetten kurtaran bu uygulamayla birinci öğretim okuyan öğrenciler harç yükünden kurtulmuş, ikinci öğretimde ise harç ödenmeye devam edilmişti!

AKP iktidarının sat sat ekonomi politikasının çöküşü üniversite harçlarına da yansıdı!

Daha 5 ay önce “Bu harçları kaldıran CHP iktidarı değil, AK parti iktidarıdır” diyen Erdoğan’ın imzaladığı kararla artık birinci öğretimleri de harç ödemeye başlayacak!

Erdoğan harçları kaldırmasıyla öyle övünüyordu ki 5 Şubat’taki konuşmasında bizzat şu ifadeleri kullanmıştı:

"Göreve geldiğimizde, gençlerimizin en büyük sıkıntılarından biri üniversite harçlarıydı. Şimdi üniversite harçları sorunu kaldı mı, hepsini kaldırdık. Bunu biz yaptık. Marjinal gruplar sokakları yakıp yıkıyordu bu harçlardan dolayı. Şimdi ben gençlere sesleniyorum. Bu harçları kaldıran CHP iktidarı değil, AK parti iktidarıdır. Biz üniversite harçlarını tamamen kaldırmak suretiyle hem bu örgütlerin istismar aracını ellerinden aldık, hem de ailelerimizin yükünü hafiflettik”

5 ay sonra ne değişti de bu karar alındı peki?

5 ay önceye kadar gençlerin en büyük sıkıntısı olan harçlar, sıkıntı olmaktan mı çıktı?

Erdoğan harçları, “CHP değil, AK Parti iktidarı kaldırdı” derken harçların istismar aracı olmasının da önüne geçtiklerini belirtiyordu!

Peki 5 ay sonra ne değişti de istismar aracı olarak kullanılmasına zemin hazırlayacak bir uygulamaya gidildi?

Yine her açıklamasında “Ben ekonomistim” diyen Erdoğan’ın ekonomi politikası devlet kasasını tam takır kuru bakır bıraktı da ondan!

Daha geçtiğimiz gün Devlet Bahçeli, Erdoğan’la emeklilere seyyanen zam pazarlığı yapmış, TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan görüşmede Erdoğan’ın hazinenin bu yükün altından kalkamayacağını söylediği aktarmıştı!

Bizzat Erdoğan’ın ağzıyla itiraftır bu!

Hazine kurudu, kasa boş!

Vergiye bile zam yapar hale geldi hükümet!

İktidarın yanlış ekonomi politikasının bedelini yine Türk milleti ödüyor!

Yetmiyor hayata atılmaya hazırlanan öğrencilere de bu yük pay ediliyor!

AKP artık topluma fayda sağlayan kendi politikalarından da vazgeçer hale geldi!

İşte AKP’nin hatalı politikaları nedeniyle öğrencinin sırtına binen yük: