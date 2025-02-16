Erdoğan’ın kararı kesin… Bu haber AKP’li vekilleri çok üzecek

Yerel seçimlerde, 22 yıllık AKP iktidarı sona ermişti. AKP ilk kez CHP’nin gerisine düşmüştü. Bu mağlubiyetin ardından AKP’de değişim sinyalleri gelmeye başladı. Parti yönetimde büyük değişimler kulislerde konuşuluyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre ise AKP’li vekillerin Bakanlık umudu sönecek. Erdoğan’ın bir toplantı sırasında “Meclis’ten kabineye isim almayı düşünmüyorum” dediği aktarıldı.

MECLİS’TEN KABİNEYE İSİM ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUM

Türkiye gazetesinde Yücel Kayaoğlu’nun kulis bilgisine göre, AKP kulislerinde kabinede yapılacak değişikliğin kongre sonrasına kalması ihtimalinin arttığı konuşulduğu belirtildi. Kabine değişimi konusunda Cumhurbaşkanı’nın şu ana kadar kurmaylarıyla herhangi bir değerlendirme yapmadığı ancak, bir toplantı sırasında “Meclis’ten kabineye isim almayı düşünmüyorum” dediği öne sürüldü. AKP kaynakları “Bu durumda mevcut milletvekilleri arasından bakan atanması ihtimali yok denecek kadar zayıf” yorumunda bulundu.

NELER YAŞANDI?

31 Mart yerel seçimleri, bir ilke sahne oldu ve kurulduğu günden bu yana girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkan AKP, ilk kez CHP’nin gerisine düşmüştü. AKP, İstanbul’da yüzde 10 ve Ankara’da yüzde 28 puan fark yemişti. Yenilginin faturaları ise Erdoğan tarafından İl ve ilçe başkanlarında köklü değişiklik ile başladı.

Erdoğan, uçak dönüşü basına verdiği demeçte, parti yönetimi ve kabinede değişimin gündeme getirmişti. Erdoğan, “Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir” demişti. Son olarak Erdoğan, "Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. Bizler de şu anda üzerinde çalışıyoruz" diyerek değişikliğin sinyalini vermişti.