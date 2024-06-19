Erdoğan'ın kararı ortaya çıktı. Sıcak bakmıyor

Ankara'da erken seçim spekülasyonları artarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AKP'nin ikinci parti konumuna gerilemesi ve muhalefetle başlattığı "normalleşme" adımları önemli kulis bilgileri olarak değerlendirildi. Erdoğan'ın, partide ve hükümette revizyon sürecini tamamlamadan ve ekonomide iyileşme sağlamadan erken seçime sıcak bakmayacağı vurgulandı.

HÜKÜMET REVİZYONUNU DERİNLEŞTİRİP VE KALKINMA POLİTİKALARINA ODAKLANACAĞI BELİRTİLDİ

Cumhurbaşkanı, bayramlaşma programında da dört yıllık seçimsiz bir döneme işaret ederek erken seçim tartışmalarına mesafe koydu. Ekonomik durumun ve vatandaşların alım gücünün iyileşmesi gerektiğine dikkat çekti. Erdoğan'ın önümüzdeki dört yıl içinde hükümetin revizyonunu derinleştireceği ve kalkınma politikalarına odaklanacağı belirtildi. Bakanlara yeni yatırımlar ve projeler için talimat verdiği ifade ediliyor.

YENİ İSİMLER İSTİYOR

Erdoğan'ın ayrıca, önümüzdeki dönemde ekonomide iyileşme hedeflerken parti içinde yenilikçi siyaset ve söylem üretebilen yeni isimlere odaklanacağı da kaydedildi. 2025 yılında planlanan olağan kurultayda parti içinde değişimin gerçekleşeceği bekleniyor. Ayrıca, 2028 seçim sürecinde Türkiye'nin iç ve dış tehditlerine vurgu yaparak dikkat çekeceği belirtildi.

MUHALEFETE KAPILAR KAPATILMAYACAK

Erdoğan'ın, Türkiye'ye yeni bir anayasa kazandırmadan seçim kararı almama kararlılığı da öne çıkıyor. Ancak yeni anayasa süreciyle birlikte siyasetteki normalleşme sürecinin devam edeceği ve AKP’nin toplumun geniş kesimlerine yeniden hitap eden bir konuma yükselmesi hedeflendiği ifade ediliyor. Bu bağlamda, Erdoğan'ın muhalefetle iletişim kanallarını açık tutacağı ve toplumsal uzlaşıyı artırmayı hedeflediği belirtiliyor.