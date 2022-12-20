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İstanbul seçimlerini bilen anket firması son durumu açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonucu bire bir doğru tahmin eden Themis Araştırma Şirketi, Cumhurbaşkanlığı seçimi 3 adayla gerçekleşirse Erdoğan yüzde 25,5, Mansur Yavaş'ın yüzde 55.0 ve Selahattin Demirtaş'ın yüzde 9,4 oy alabiliyor.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 12:34
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Erdoğan'ın karşısında yüzde 55 çıktı. İstanbul seçimlerini bilen firma son durumu açıkladı

İstanbul seçimlerini bilen anket firması son durumu açıkladı
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Haber3'te yer alan bilgilere göre, 23 Haziran 2019 tarihinde yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonucu bire bir doğru tahmin eden Koray Yücel'in sahibi olduğu Themis Araştırma Şirketi, son kamuoyu araştırma anket sonuçlarını yayınladı.

8 Aralık - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında 30 ilde yaşayan aralarında ilk kez oy kullanacak seçmenlerin de bulunduğu, yüz yüze anket ve cati yönteminin bir arada kullanıldığı hibrit bir yöntemle gerçekleştirilen anket Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, siyasi parti tercihlerini ve cumhurbaşkanlığı seçim tercihlerini belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirildi.

Aralık ayının siyasi profilinde, Cumhur ittifakı bileşenlerini oluşturan partilerin oy kayıpları devam ederken, Millet ittifakı bileşenlerinden CHP ve İYİ Parti oylarını artırıyor. Millet İttifakını oluşturan diğer partilerin dikkate değer bir oy potansiyellerinin olmadığı gözleniyor. Zafer Partisi'nin her geçen gün oylarını artırdığı gözleniyor. 

 

 

 

 

 

 

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GAGOŞ-23
20.12.2022 13:35
haydi inşallah bitsin bu çile artık  
 
Misafir
20.12.2022 13:21
Kemal bey, sağduyulu davranarak inatlaşmaya gitmez ve siyasi yasak ile önü kesilmez ise, Mansur YAVAŞ Çankaya köşküne çok yakışır.  
 
Ahmet
20.12.2022 13:17
Kendinize göre aday olmayan birini habire şişirmeye gaz vermeye çalışıyorsunuz. Chp nin adayı Kemal kılıçdaroğludur. Karşısında da muhtemelen Süleyman Soylu veya Hulusi Akar olacaktır.  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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