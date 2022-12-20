İstanbul seçimlerini bilen anket firması son durumu açıkladı

Haber3'te yer alan bilgilere göre, 23 Haziran 2019 tarihinde yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonucu bire bir doğru tahmin eden Koray Yücel'in sahibi olduğu Themis Araştırma Şirketi, son kamuoyu araştırma anket sonuçlarını yayınladı.

8 Aralık - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında 30 ilde yaşayan aralarında ilk kez oy kullanacak seçmenlerin de bulunduğu, yüz yüze anket ve cati yönteminin bir arada kullanıldığı hibrit bir yöntemle gerçekleştirilen anket Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, siyasi parti tercihlerini ve cumhurbaşkanlığı seçim tercihlerini belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirildi.

Aralık ayının siyasi profilinde, Cumhur ittifakı bileşenlerini oluşturan partilerin oy kayıpları devam ederken, Millet ittifakı bileşenlerinden CHP ve İYİ Parti oylarını artırıyor. Millet İttifakını oluşturan diğer partilerin dikkate değer bir oy potansiyellerinin olmadığı gözleniyor. Zafer Partisi'nin her geçen gün oylarını artırdığı gözleniyor.