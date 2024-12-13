'Erdoğan’ın kefenli askerleriyiz' diyen Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat dolandırıcılıktan tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: Now TV
'Erdoğan’ın kefenli askerleriyiz' diyen Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat dolandırıcılıktan tutuklandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Kefenli liderin kefenli askerleriyiz" ifadelerini kullanan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.

Now Haber’den Alican Uludağ’ın haberine göre; Kadir Canpolat hakkındaki dolandırıcılık soruşturması, İzmirli bir iş insanının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı şikayet üzerine başlatıldı.

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13 MİLYON TL'LİK VURGUN İDDİASI

Şikayette bulunan iş insanı, Kadir Canpolat’ın Milli Emlak’a ait hazine arazilerini satma veya kiralama vaadiyle kendisini yaklaşık 13 milyon TL dolandırdığını iddia etti.

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu Savcılığı’nın talimatıyla Canpolat’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sulh ceza hakimliği, Kadir Canpolat ile birlikte 4 kişi hakkında, "13 milyon lira dolandırdıkları" suçlamasıyla tutuklama kararı verdi.

Tutuklama kararında, Canpolat’ın banka hareketleri, buna ilişkin dekontlar ve HTS kayıtları delil olarak sunuldu.

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"KEFENLİ LİDERİN KEFENLİ ASKERLERİYİZ"

Kadir Canpolat, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Kefenli liderin kefenli askerleriyiz" sözlerini kullanmıştı.

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