Erdoğan’ın kiminle bayramlaşmadığı ortaya çıktı! Dost ilan etmişti…

12 Punto yazarı Müyesser Yıldız, bugünkü köşe yazısında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayramlaşmadığı ismi açıkladı. Yıldız, “ne Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Şara’yı ne de Şara Erdoğan’ı aradı. Acaba neden? Yoksa “aziz kardeş” Şara da mı kandırdı veya araya kara kediler mi girdi?!” ifadelerini kullandı.

BAYRAMLAŞMA TRAFİĞİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİM

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayramlaşma trafiğine ilişkin 12 Punto yazarı Müyesser Yıldız bugünkü köşe yazısında değindi. Yıldız, ‘Erdoğan’ın bayramlaşma trafiği, iktidar medyasının diliyle “bayram diplomasisi” diyerek şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yaptığı açıklamalara göre; Erdoğan bayramın arifesinde ve birinci gününde sırasıyla şu liderlerle görüşüp bayramlaştı:

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas - Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Ürdün Kralı 2. Abdullah - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan – KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar - Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye - Türkmenistan Millî Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun - Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev - Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said - Malezya Başbakanı Enver İbrahim - Pakistan Başbakanı Şerif Şahbaz - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov. Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Erdoğan’ı arayıp Ramazan Bayramı’nı kutladı.

ŞARA LİSTEDE YOK

Ama, görüldüğü üzere, ne Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Şara’yı ne de Şara Erdoğan’ı aradı. Acaba neden? Yoksa “aziz kardeş” Şara da mı kandırdı veya araya kara kediler mi girdi?!”

DOSTLUK İLAN ETMİŞTİ

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile geçtiğimiz günlerde görüşmüştü. Ziyarete ilişkin Erdoğan Şara’ya “Ziyareti daimi dostluk döneminin başlangıcı görüyorum. Şara ile her konuda tam bir fikir birliği halindeyiz” ifadelerini kullanmıştı.