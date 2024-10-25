Erdoğan'ın konuştuğu fuarda İsrail protestosu. İslamcı yazar ağzı kapatılarak gözaltına alındı

İstanbul’da gerçekleştirilen SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda, İsrail ordusuna silah tedarik ettiği gerekçesiyle eleştirilen İngiliz savunma şirketi BAE Systems protesto edildi. Protestoyu yapan İslamcı yazar Adem Özköse, güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı.

"GAZZE'DE KARDEŞLERİMİZ ÖLDÜRÜLÜRKEN BUNA İZİN VERMEYELİM"

Özköse, fuardaki BAE Systems standında yaptığı protestoda, “Bu şirket İsrail'in en büyük silah tedarikçilerinden biri. Gazze’de kardeşlerimiz öldürülürken buna göz yummayalım” dedi. Güvenlik ekipleri, Özköse’nin konuşmasını yarıda keserek ağzını kapatıp gözaltına aldı.

ÖZKÖSE SERBEST BIRAKILDI

Özköse’nin kurucusu olduğu Muştu Gençlik isimli kuruluş, Özköse’nin gözaltında kısa bir süre kaldıktan sonra serbest bırakıldığını açıkladı. Gözaltı sürecinde kendisiyle beraber bir kişinin daha ifadeleri alındıktan sonra bırakıldığı duyuruldu.

Özköse sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in en büyük silah tedarikçilerinden olan İngiliz şirketi BAE SYTEMS'i protestomuz sonrası gözaltına alınmamız nedeniyle arayan, mesaj atan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Serbest bırakıldık. Mücadeleye devam"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA FUARA KATILIM GÖSTERDİ

SAHA EXPO 2024 Fuarı, Türkiye'deki savunma sanayisinin uluslararası tanıtımı için önemli bir etkinlik olarak öne çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da fuara katılarak açıklamalarda bulundu. Fuar, bakanlıkların desteği ile birçok ülkeden savunma sanayi temsilcilerini ağırladı.