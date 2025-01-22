Erdoğan’ın köprüyü geçtikten sonra üstünü çizeceği ilk isim… Ünlü yazar şimdiden işaret etti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in 9 Kasım 2024’ten bu yana muhalif medya ve siyasetçilere açtığı davalar ile anılıyor. Son olarak Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ’ın tutuklamasında dava sürecini başlatan kişiydi. Nefes yazarı Deniz Zeyrek, Başsavcı Akın Gürlek’in güç kaybedilecek ilk seçimde, iktidarın en büyük faturayı çıkarabileceğini söyledi.

ZEYREK’TEN ‘FATURA’ ÇIKIŞI

Nefes Yazarı Deniz Zeyrek’in bugünkü ‘Muhalefeti Akın Gürlek birleştirecek’ başlıklı köşe yazısında ‘Başsavcı Akın Gürlek’in konuya bir de bu açıdan bakmasında yarar var’ şeklindeki çıkışı dikkat çekti. Zeyrek’in iktidarın olası seçim yenilgisinde faturayı keseceği kişiyi açıkladı. Zeyrek, “Aksi halde kaybedilecek ilk seçimde, iktidar “hep sizin ve soruşturmalarınızın yüzünüzden” diyerek en büyük faturayı Gürlek’e çıkarılabileceğini söyledi. Zeyrek’in köşesinde şu şekilde yer verdi;

“Başsavcı Akın Gürlek’in konuya bir de bu açıdan bakmasında yarar var. Aksi halde kaybedilecek ilk seçimde, iktidar “hep sizin ve soruşturmalarınızın yüzünüzden” diyerek en büyük faturayı Gürlek’e çıkarabilir. İktidarın geçmiş yıllarda da çok yakın çalıştığı savcı, polis müdürü, bürokratları bir kalemde çizdiğine defalarca tanık olmuştuk. Benden söylemesi.”

PEK ÇOK MUHALİF GAZETECİ VE SİYASETÇİYE AÇTIĞI DAVALAR İLE BİLİNİYOR

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, gazeteciler; İsmail Saymaz, Fatih Altaylı, Seyhan Avşar, Orhan Uğuroğlu ve Özlem Gürses gibi pek çok kişiye soruşturma açan savcı olarak biliniyor.

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

Akın Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı görevini yürütürken 1 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı. Son olarak 2 Ekim 2024’te ise Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından İstanbul Başsavcılığı görevine getirildi.

Adalet Bakan Yardımcılığı görevinde Gürlek, dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş gibi isimleri hapis cezası ile cezalandıran hâkim olarak biliniyordu.