Erdoğan'ın koruma polisi toprağa verildi

Kaynak: DHA
Erdoğan'ın koruma polisi toprağa verildi
Hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma polislerinden Koray Sütçü Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibinde görevli olan ve kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Koray Sütçü Bursa'nın İnegöl ilçesine düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Polis Memuru Koray Sütçü için, İnegöl ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde resmi cenaze töreni düzenlendi. Türk Bayrağına sarılı tabutla Sütçü'nün cenazesi mahalle meydanına getirildi. Baba Mehmet ile anne Hülya Sütçü, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze törenine, Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban polis ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar katıldı.
Polis memuru Koray Sütçü, cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

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