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“Dokunulmazlık talep ettiler” Erdoğan'ın korumaları ABD yargısına takıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarının 2017 yılında ABD başkenti Washington'da karıştığı olaylarla ilgili yapılan yargılamada Türkiye'nin ‘dokunulmazlık’ talebi reddedildi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 03:06
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Erdoğan'ın korumaları ABD yargısına takıldı

“Dokunulmazlık talep ettiler” Erdoğan'ın korumaları ABD yargısına takıldı
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ABD Yüksek Mahkemesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'deki Washington ziyareti sırasında gerçekleşen protestolarda, Erdoğan'ın korumaları tarafından dövülen göstericilerin darp ve maddi tazminat davasını düşürmek isteyen Türkiye'nin talebini reddetti.

Reuters'ın haberine göre; yargıçlar, davanın devam etmesine izin veren alt mahkeme kararlarına Türkiye tarafından yapılan itirazı geri çevirdi. Yargıçlar, Erdoğan'ın korumaları hakkında Türkiye'nin, "'Yabancı Egemen Dokunulmazlıklar Yasası' uyarınca ABD'de bu tür yasal işlemlerden muaf" olduğu iddiasını reddetti.

2018'de biri 15, diğeri 5 davacı tarafından açılan iki davada, Erdoğan hükümeti sorumlu tutuldu. Davacılar, beyin sarsıntısı ve diş kaybı gibi yaralanmalar sebebiyle maddi tazminat talebinde bulundu.

Türkiye, meydana gelen arbedeyi PKK bağlantılı göstericiler olarak nitelendirirken Washington polis şefi barışçıl protestoculara yönelik "acımasız bir saldırı" olarak değerlendirdi.

Yabancı Egemen Dokunulmazlıklar Yasası, Amerikan mahkemelerinin yabancı hükümetlere karşı açılan davalardaki yargı yetkisini sınırlıyor.

Koruma skandalıyla ilgili olarak Washington'da Türk güvenlik güçlerinin aralarında bulunduğu kişilere dava açılmış, Erdoğan'ın koruma ekibinde bulunmayan 2 davalı suçlu bulunmuştu. Savcılık 11 resmi görevliyle ilgili suçlamaları ise düşürmüştü.

6 Mayıs 2017'de Erdoğan'ın korumalarının da bulunduğu bir grup, Türk büyükelçisinin kaldığı konutun önünde gösteri yapan bir gruba saldırmıştı.

Olaylar Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olmuştu.

TEMYİZ TÜRKİYE ALEYHİNE KARAR VERDİ

Başkan Joe Biden'ın yönetimi, Erdoğan'ın korumaları olayı için yasal haklarının dışında hareket ettiklerini söyleyerek, Yüksek Mahkeme'yi Türkiye'nin temyiz başvurusunu dinlememeye çağırdı.

ABD Columbia Bölge Temyiz Mahkmesi, 2021 yılında, Türk güvenlik görevlilerinin Erdoğan'ı koruma hakkı olsa da, bu olaydaki eylemlerinin bu istisnayı karşılamadığına hükmetti.

Türkiye, Yüksek Mahkeme'nin bu kararı bozmamasının ABD'nin dış ilişkilerini bozma tehdidi yarattığını ve "Amerikan başkanlarını, diplomatlarını ve yurt dışındaki misyonlarını koruyan ABD güvenlik görevlilerinin dokunulmazlığının karşılıklı olarak aşınmasına davetiye çıkardığını" savundu.

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