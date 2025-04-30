Erdoğan'ın korumalarından 'İmamoğlu sorusu'na müdahale

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirme yaptı.
Grup toplantısı çıkışında gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorular yöneltmek isterken arbede yaşandı.
KORUMALARDAN MÜDAHALE
Gazetecilerin tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soru yöneltmek isterken korumaların müdahalesi ile karşılaştığı anlar kameraya yansıdı.
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