Erdoğan'ın korumalarından 'İmamoğlu sorusu'na müdahale

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Grup toplantısında konuşan Erdoğan'a salon çıkışında gazeteciler soru yöneltmek istedi. İmamoğlu hakkında soru sorulmak istenirken korumaların müdahale etmesi kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirme yaptı.

Grup toplantısı çıkışında gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorular yöneltmek isterken arbede yaşandı.

KORUMALARDAN MÜDAHALE

Gazetecilerin tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soru yöneltmek isterken korumaların müdahalesi ile karşılaştığı anlar kameraya yansıdı.

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