Erdoğan’ın Kürt siyasetinin şifreleri

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nakış işler gibi titizlikle yürüttüğü Öcalan, PKK ve DEM siyasetinin şifrelerini Abdülkadir Selvi’nin yazılarında bulmak mümkün.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı son iki grup toplantısında Meclis’e davet etmesi ve umut hakkı ile af önermesinin perde arkasında Erdoğan’ın olduğunun ispatı Selvi’nin yazılarında yer alıyor.

Selvi, 17 Haziran 2022’de özetle şöyle yazdı:

“PKK ve HDP, Öcalan’ı yeniden keşfetti.

Öcalan yaklaşık 2 yıldır yakınlarıyla görüştürülmüyor. Kulislerden edindiğim izlenime göre Öcalan’ın yakında bir yakınıyla görüşmesine izin verilecek.

Bu isim kardeşi Mehmet Öcalan da olabilir, halen HDP Şanlıurfa Milletvekili olan Ömer Öcalan da İmralı’ya gidebilir.

Öcalan’ın görüşmesine bir defalığına mı izin verilecek yoksa bu belirli aralıklarla devam mı edecek, orasını bilmiyorum. Ama önemli olan bu görüşmeden ne çıkacak? Öcalan, Kandil’e ve HDP’ye bir mesaj gönderecek mi?”

Erdoğan'ın hedefi çok açık ve nettir.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kürt seçmenlerin oylarını alabilmek için Öcalan ailesine görev vermek…

20 Haziran 2022’de Selvi’nin bu yazısını şöyle değerlendirdim:

Rezaletin hatta ihanetin geldiği son nokta da işte tam budur.

Cumhur İttifakı'nın yeni hedefi, bebek katili PKK terör örgütünün kurucusu Öcalan ile birlikte; siyaset yapmak, iş birliği yapmak, seçim stratejisinde görev vermek, Kürt seçmenin oylarına talip olmaktır. Yuh olsun…

Gelelim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye.

AKP ve sarayın yeni Öcalan stratejisi karşısında neden suskunsunuz?

HDP'nin kapatılması için avaz, avaz bağıran, demeçler veren siz değil misiniz Sayın Bahçeli?

Öcalan'ın idam edilmesi için yağlı ilmeği miting alanında Erdoğan'a atan siz değil misiniz Sayın Bahçeli?

Öcalan'ın Cumhur İttifakı'nın yeni partneri olacağını Selvi'nin köşe yazısında okumadınız mı Sayın Bahçeli?

Sükût ikrardan gelir Sayın Bahçeli bu konudaki düşüncenizi acilen bu hafta Meclis grup konuşmanızda açıklar mısınız?

Erdoğan+ Öcalan siyaset stratejisinin ortağı mısınız, karşıtı mısınız?

Değerli okurlarım;

Bahçeli 2 yıl sonra bu yazıma yanıtı Öcalan’a af projesi ile verdi.

Selvi Cumhur İttifakı’nın amacını o gün yazısıyla ortaya koymuştu.

Bahçeli’nin Öcalan’a “Umut Hakkı” ile af isteme çağrıları için Selvi geçen gün de şunu yazdı:

*“Bahçeli’nin ‘DEM Parti, ya siyaset ya silah demeli’ çağrısı önemli.

Bu süreç DEM Parti’yi Kandil’in tutsağı olmaktan kurtarabilir.”

Erdoğan ve Bahçeli o tarihlerde Cumhurbaşkanı seçilmek için Kürt seçmenlerin oylarına muhtaçlardı.

Bugün de Erdoğan ve Bahçeli;

*Yeni anayasa yapmak ve 2028’de de Erdoğan’ı 4. kez yeniden cumhurbaşkanı adayı olabilmek için ve

*Bebek katili Öcalan’a ve DEM’li milletvekillerinin oylarına sığınıyorlar.

Erdoğan ve Bahçeli; Öcalan ile el ele projesinin nihai hedefi bellidir.

Öcalan’ın kapısını af ile açmak:

*Önce Meclis’te DEM grubunda konuşması,

*Sonra Saray’da kabul,

*Final ise DEM Genel Başkanı…

Hakkını yemeyelim bu projenin müellifi de Mehmet Ağar’dır.

8 Ekim 2006’da DYP Genel Başkanı olarak Ağar, Diyarbakır’da dönemin Başbakanı Erdoğan’a ve PKK’lılara şu yolu önermişti:

-"Yukarıda elde silahla mı dolaşsın, ovada siyaset mi yapsın?

Ama etnik ayrıma dayalı siyaset yapılamaz.

Dağda dolaşanlar için gerekirse af da çıkarılabilir.”

Bahçeli, İmralı canisine de af önerince bu projenin son ayağı da oluştu.