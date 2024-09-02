Erdoğan'ın marketçisinden itiraf: Fiyatları aşağı indiremedik

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Tarım Kredi'nin haziranda bünyesine kattığı, Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına tescil ettirilen Oruçoğlu Yağ Fabrikası'na ziyaret gerçekleştirdi.

Tesisin üretim alanlarını gezen ve yağ üretimine ilişkin çalışmalar hakkında da konuşan Aydın, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tarım Kredi'nin, girdi tedarikiyle, ürün alımıyla üreticilerin yanında olduğunu belirten Aydın, ürünlerin işlenip yüksek katma değerli hale dönüştürülerek tüketiciye ulaştırılması fonksiyonunu da yerine getirdiğini vurguladı.

Ayçiçeğinde yurt dışı ile yurt içi fiyatları arasında farklılıklar oluştuğunu söyleyen Aydın, "Bu fark oluştuğunda biz ticari davranmak yerine ülkedeki üreticilerin malını almayı tercih ettik. Dolayısıyla stoklarımızda şu anda en az 6 aylık yağımız var ama ona rağmen üreticilerimizden bu yıl da ayçiçeği almaya devam edeceğiz. Biz bu yıl ve gelecek yıl da ithalat yoluyla değil de içerideki üretimle ihtiyaçlarımızı gidereceğiz” ifadelerini kullandı.

ÇARPICI İTİRAF

Kamuoyunda Tarım Kredi'den oyuncu olarak fiyatları aşağı indirmesi yönünde bir beklenti olduğunu belirten Hüseyin Aydın, fiyatların bu beklentiyi karşılamadığını kabul ettiklerini belirtti.

Fiyatları aşağı indiremediklerine ancak fiyatların yukarı yönlü hareketini kontrol ettiklerinin altını çizen Aydın, şunları söyledi: "Hiçbir oyuncu bizim fiyat stratejimizi göz ardı ederek fiyatlama yapmadı. Bu yönüyle bir fiyat regülasyonu sağladığımızı söyleyebilirim. 2023'te bütün grubun karlılığı yüzde 2'ydi. Bizim fiyatlarımız piyasayı kesinlikle regüle ediyor. Raflarımızdaki ayçiçeği yağı şu anda çok makul fiyatlarda."

"DEĞERLENDİRMEYİ DÜŞÜNÜRÜZ"

Aydın, cazip satın almaları değerlendirdiklerinin altını çizerek, "Bizim ekosistemde gerekli bir sanayi tesisi bulduğumuzda bu bir fırsat alımına vesile olacaksa onu alacağız. Aynes, SİVTAŞ ve son olarak Oruçoğlu ile üç büyük alım yaptık. Market için büyük depo yatırımları yaptık. Bu yıl için yeni bir alım programımızda yok ama bir fırsat alımı olursa değerlendirmeyi her zaman düşünürüz" şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli ve planlı tarım başlıklarının önemli olduğunu vurgulayan Aydın, "O başlıklara biz de katılıyoruz. Bakanlığımızla her türlü işbirliğini yapıyoruz. İş ortaklarımızla en iyisini ortaya çıkarmak için gayret gösteriyoruz. Tarımdaki arz güvenliği konusunda hiçbir endişemiz yok" dedi.

"BEDEL ÖDEMEMEMİZE GEREK KALMAYACAK"

Tesisi almadan önce, fason üretim noktalarına yıllık 5 milyon dolar gibi çok ciddi bir bedel ödemek zorunda kaldıklarını ifade eden Arslantaş, "Bu entegre tesisin alınmasıyla artık bu bedeli ödememize gerek kalmayacak” dedi.

Tesislerde günlük 700 ton çekirdek kırma, 300 ton rafine yağ elde etme işlemi yaptıklarını aktaran Aydın, şunları aktardı: "Yaklaşık 310-320 ton ambalajlama kapasitesine sahip bir tesis burası. Yıllık olarak da 210 bin ton çekirdek kırma kapasitesine şu anda ham yağ olarak yetişmiş bulunuyoruz. Ölçek olarak toplam kapasitede 4 kampüsümüzde Trakya ve Afyon kampüsümüz olmak üzere artık Türkiye'de ilk üçte bir oyuncuyuz. Bu tesisi 18 milyon dolar gibi bir rakama bünyemize kattık."