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Cumhur İttifakı'nın kalesinde ekmeğe büyük zam talebi

Erodoğan'ın memleketi ve Cumhur İttifakı'nın oy deposu Rize'de ekmeğin 7,5 lira olması için başvuruda bulunuldu.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 22:44
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Erdoğan'ın memleketi ve Cumhur İttifakı'nın kalesinde ekmeğe büyük zam talebi

Cumhur İttifakı'nın kalesinde ekmeğe büyük zam talebi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de 250 gr. ekmeğin 7.5 TL'den satılması için başvuruda bulunuldu.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısında asgari ücretin net 8 bin 506 TL olduğunu açıkladı. Böylece milyonlarca işçi ve ailesinin merakla beklediği yeni asgari ücret, beklentilerin altında kaldı. 

Erdoğan'ın açıkladığı bu rakam işçilerin beklentileri karşılanmazken hükümet ve işveren el sıkıştı. Açlık sınırının 710 lira üzerinde belirlenen asgari ücret 8 bin 500 lira oldu. Yaşam maliyeti ise 10 bin 170 TL.

Milyonlarca kişi, önümüzdeki aylarda enflasyonun etkisini göstermesiyle birlikte asgari ücretin erimesinden ve refah seviyesine etki etmemesinden endişeli.

ASGARİ ÜCRETİ DUYUNCA ZAM İSTEDİLER

Türkiye’nin en pahalı ekmeğini Rizeliler yiyecek.

Rize Fırıncılar Odası, 250 gram ekmeğin 7,5 TL olmasını istedi.

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