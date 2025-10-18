Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli dün 4 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık yıllarında danışmanlık yapmış ve AKP'nin kurucu üyelerinden olan iş insanı Cuneyd Zapsu'nun da bulunduğunu iddiası gündemdeki yerini koruyor. Barış Terkoğlu'nun dünkü açıklamasının ardından bir açıklama da yandaş Cem Küçük'ten geldi.

"CÜNEYT ZAPSU HEP ŞÜPHELİYDİ"

"Başsavcılık kaynakalarına sordum." diyen Cem Küçük, Cüneyd Zapsu'nun Can Holding soruşturmasında şüpheli olarak ifade verdiğini açıkladı.

Küçük'ün açıklaması şöyle

“Cüneyd Zapsu'nun Can Holding soruşturmasında şüpheli olarak adı var. Yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılıyor. Türkiye'ye gelerek şüpheli olarak ifade veriyor. "Şüpheliydi de tanık mı oldu?" dedim, hep şüpheliydi denildi."

Cüneyd Zapsu, 2008'de aktif siyasete veda etmesine karşın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Batı arasında yıllarca arabuluculuk yapan ve dünyaya tanıtan bir isim. Zapsu, pek çok holdinge danışmanlık veriyor. Cüneyd Zapsu ayrıca küresel çapta üretim tesisleri olan Balsu Şirketler Grubu'nun da sahibi.

Özel danışmanlığını yaptığı Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında Zapsu, Washington’daki American Enterprise Institute adlı araştırma kuruluşunda konuşmasında Erdoğan için ABD’lilere “Erdoğan'ı lağıma süpürmeyin, onu kullanın” demişti. Erdoğan'ın dünyaca ünlü Macar asıllı Amerikalı bir borsa yatırımcısı , döviz spekülatörü George Soros ile görüşmesinde de Zapsu yer almıştı.

CÜNEYT ZAPSU KİMDİR

Cüneyt Zapsu, 1956 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Alman Lisesi’nden mezun olduktan sonra Almanya’da Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nde işletme eğitimi aldı.

İş hayatına aile şirketi BİM (Birleşik Mağazalar A.Ş.)’nin kurucularından biri olarak başladı. Türkiye’de indirim marketi konseptini başlatan isimler arasında yer aldı.

2001 yılında AKP kuruluşunda kurucu üye olarak yer aldı ve Başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan’a yakın isimlerden biri olarak tanındı.

AKP iktidarının ilk yıllarında Erdoğan’ın başdanışmanlığını yaptı; özellikle uluslararası ilişkiler ve ekonomik konularda etkin bir rol oynadı.

Aktif siyaset yapmayanZapsu, kendi yatırım ve danışmanlık şirketi Zapsu Danışmanlık üzerinden iş yaşamına devam etti. Çeşitli yerli ve yabancı şirketlere stratejik danışmanlık verdi. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) gibi kuruluşlarda da görev aldı.