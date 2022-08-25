Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mesut Özil'e hediye ettiği saatin fiyatı belli oldu

Fenerbahçe'den Başakehir'e geçen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği saatin fotoğrafını paylaşmıştı.

O saat, Almanya'nın Bild gazetesine manşet oldu.

Bild'deki haberde şu ifadeler yer aldı:

- Özil gururla Erdoğan’dan gelen hediyeyi gösterdi. Özil yeni takımı Başakşehir’de ilk maçına çıktı. Fakat bir dönem Arsenal ve Real Madrid forması giyen Özil, saha dışında da mutluydu. Maçtan sonra kendisine hediye edilen yeni saati Instagram’dan paylaştı.

- Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir hediye. Özil, Erdoğan’la yakın ilişkiye sahip öyle ki Özil, 2019’da evlendiğinde Erdoğan da oradaydı.

- Hediye edilen saatte Erdoğan’ın imzası var. İddiaya göre fiyatı 1700 euro. Bu da Türkiye’deki askeri ücretin 6 katı.