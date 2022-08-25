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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mesut Özil'e hediye ettiği saatin fiyatı belli oldu

Ünlü futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği kol saatinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Saatin fiyatı belli oldu

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 14:42
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 14:53
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Erdoğan'ın Mesut Özil'e hediye ettiği kol saati Almanya'da gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mesut Özil'e hediye ettiği saatin fiyatı belli oldu
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Fenerbahçe'den Başakehir'e geçen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği saatin fotoğrafını paylaşmıştı.

O saat, Almanya'nın Bild gazetesine manşet oldu. 

Bild'deki haberde şu ifadeler yer aldı:

- Özil gururla Erdoğan’dan gelen hediyeyi gösterdi. Özil yeni takımı Başakşehir’de ilk maçına çıktı. Fakat bir dönem Arsenal ve Real Madrid forması giyen Özil, saha dışında da mutluydu. Maçtan sonra kendisine hediye edilen yeni saati Instagram’dan paylaştı.

- Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir hediye. Özil, Erdoğan’la yakın ilişkiye sahip öyle ki Özil, 2019’da evlendiğinde Erdoğan da oradaydı.

- Hediye edilen saatte Erdoğan’ın imzası var. İddiaya göre fiyatı 1700 euro. Bu da Türkiye’deki askeri ücretin 6 katı.

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Ahmet Çağlar
25.08.2022 15:06
Ne diyeyim fakir fukaranın hakkını ona buna peşkeş çeken kim olursa olsun babam da olsa ben hakkımı helal etmiyorum alanında Allah korkusu olsa o saatı almazdı ben böyle diyorum  
 
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