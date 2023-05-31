Erdoğan'ın Mesut Özil'i Spor Bakanı olarak atamasıyla ilgili cevap geldi. Alman basını iddia etmişti

Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde galip gelmesinin ardından İstanbul'da ilk karşılayanlar arasında eski futbolcu Mesut Özil için Alman basınından flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Atılan iddialara Dr. Mahir Tokatlı'dan açıklama geldi.

Erdoğan'ın Mesut Özil'i Spor Bakanı olarak atamasıyla ilgili cevap geldi. Alman basını iddia etmişti

28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Recep Tayyip Erdoğan'ın galibiyeti ile sonuçlanmasının ardından İstanbul'a dönüşünde kendisini ilk karşılayanlardan birisi de eski futbolcu Mesut Özil oldu.

BILD'DEN BOMBA İDDİA
Alman basınından Bild gazetesi de hemen bombayı patlattı. Bild, Özil'in Erdoğan tarafından Spor Bakanı olarak atanacağı haberini yapsa da bu olaya ithafen Almana'da yaşayan siyaset bilimi uzmanı Dr. Mahir Tokatlı, RND ile yaptığı röportajda söylentinin doğru olmadığını açıkladı

"ŞU ANDA BAKAN OLAMAZ"
Tokatlı "Mesut Özil'in Türk vatandaşlığı yok. Sadece Alman vatandaşlığı var. Hızlı bir prosedürle vatandaşlığa alınmadığı sürece, şu anda bakan olamaz. Bu yüzden oy kullanmasına da izin verilmedi" cümlelerine yer verdi.

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