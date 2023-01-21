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Erdoğan'ın Bursa mitinginde 'Reis Sinan Ateş için adalet' pankartı açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bursa mitingi sırasında Sinan Ateş pankartı, Ateş’in yakınları “Reis Sinan Ateş için adalet” yazılı pankart açtı. Mitingde görev yapan kadın sivil polis pankartı toplattı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 16:39
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Erdoğan'ın mitinginde 'Reis Sinan Ateş için adalet' pankartı açıldı

Erdoğan'ın Bursa mitinginde 'Reis Sinan Ateş için adalet' pankartı açıldı
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Geçen ay öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in yakınları, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Bursa mitinginde pankart açarak eylem yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in memleketi Bursa'da miting yaptı. Erdoğan'ın konuşması sırasında Ateş'in yakınlarının pankart açarak adalet talep etti.

Pankartların polisler tarafından indirildiği görüldü.

Polislerin pankartı indirmesi sırasında Sinan Ateş’in kuzeni olduğu öğrenilen kadın gözüne uyku girmediğini anlattı.

ERDOĞAN, SİNAN ATEŞ CİNAYETİ İLE İLGİLİ TEK KELİME ETMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş cinayetiyle alakalı olarak, aradan geçen yaklaşık bir aya rağmen henüz açıklama yapmadı. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı AKP'li Bülent Arınç, konu hakkında "Sayın Cumhurbaşkanımızın yakınlarından aldığım bilgiye göre bu hadiseden fevkalade üzülmüş, 'Bunu araştırıp bulacaksınız, bana sonucunu getireceksiniz' demiş" açıklamasını yapmıştı.

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