Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet

Editör: Serkan Talan

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Batman mitinginde skandal anlar yaşandı. Terör örgütü Hizbullah’ın siyasal kolu HÜDA PAR’ın bayraklarının açıldığı mitingde dağıtılan Türk bayraklarının yere atıldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Batman’da düzenlediği seçim mitinginde HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yer aldı. Erdoğan kadınlara seslenerek “Bu işi siz bitireceksiniz” dedi.

Erdoğan, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’na yüklenerek “Kılıçdaroğlu, ancak hapisten çıkma hayali kuran bebek katillerine, Gezi olaylarının organizatörlerine, 6- 8 Ekim olaylarının faillerine bahar getirir. Bay Bay Kemal, sadece 15 Temmuz gecesi milletimizin tepesine bomba yağdıran FETÖ hainlerine bahar getirir. Bay Bay Kemalin getireceği yalancı bahar, bu millet için kara kış demektir” şeklinde konuştu”

TÜRK BAYRAKLARI ÇÖPE ATILDI

Sürekli ‘Yerlilik ve millilik’ nutuklarının atıldığı AKP mitinginde skandal anlar yaşandı. Terör örügütü Hizbullah’ın siyasal kolu HÜDA PAR’ın bayraklarının açıldığı Batman mitinginde dağıtılan Türk bayraklarının yere atıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan skandal anlara “Türk bayraklarını atanlara izin verenler utansın” yorumu yapıldı.