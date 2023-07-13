Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde neden döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politikada Türkiye çıkarlarını gözetmeden gerek kişisel kararları gerekse de çelişkili bir şekilde izlediği yollar, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda güvenilirliğini yok ediyor.

2023 NATO Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Erdoğan daha önce İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin, 7 Temmuz 2023 tarihinde "Teröristlere kucak açanlara onay veremeyiz. Türkiye sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir?" sözlerini sanki hiç söylememişçesine 4 gün sonra İsveç’in üyeliğine yeşil ışık yaktı.

Türkiye, NATO’nun kurucu üyelerinden birisi olmasına rağmen AKP iktidarı, diğer katılımcıların aksine NATO zirvelerinden ülkemiz adına fayda sağlayacak bir anlaşma/durum/politika sözü alamadan geri dönüyor.

Bu da yetmiyor.

Ülkemizin çıkarlarının göz ardı edildiği, Ankara’nın değil de AB/D’nin memnun edildiği kararlara imza atıldığı görülmüyor mu?

NATO’nun genişlemesinin ya da İsveç’in NATO üyesi olmasının Türkiye için fayda sağlamayacağı su götürmez bir gerçekken, Erdoğan dün biten NATO Zirvesi’nde, İsveç’in NATO üyeliğine onay verdiğini açıkladı.

AKP iktidarının son 21 yılda dış politikada Türkiye adına attığı zikzaklı adımların ve her NATO Zirvesi’nden sonra yapılan R’ler ve U dönüşleri ülkemizin uluslararası diplomaside tutarsız duruş göz önüne seriyor.

AFGANLAR İÇİN ANLAŞMA İDDİASI

14 Haziran 2021 tarihinde Brüksel’de yapılan NATO Liderler Zirvesi de yine müthiş derecede korkunç iddiaların gündeme geldiği bir zirveydi.

Erdoğan ile Biden arasında Afganistan’dan gelecek Afganlar için "bir anlaşma/pazarlık yapıldığı" iddia edilmişti.

Bu iddialar ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği tarafından temelsiz olduğu söylenerek yalanlandı.

Bunun ardından yaklaşık 3 ay sonra ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi 31 Ağustos'ta tamamlandı ve Afganlar, Türkiye’ye akın etmeye başladı.

Sındılarımızdan kaçak olarak giren Afganistan uyruklarının sayısı yetkililerce açıklanmasa da sığınmacı ve kaçak durumunun Türkiye’nin en büyük sorunu olduğuna dikkat çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Türkye’ye kaçak olarak giren Afgan sayısını en az 1 milyon olarak dile getirdi.

Göç İdaresi’nin verilerine göre ise, son 9 yılda yakalanan ve sınır dışı edilen Afganistan uyruklu kaçak sayısı 651 bin. (10 Kasım 2022 itibariyle)

(Bir de daha bugün Ağrı İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin Türkiye’ye yasal olmayan yollarla girmeye çalışan 5 Afganistan uyruklu kaçağı yanlarında taşıdıkları 58,5 kilogram metamfetamin ile yakalaması gibi durumlar söz konusu.)