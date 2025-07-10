Erdoğan’ın ne açıklayacağı merak konusu oldu? Gözler cumartesiye çevrildi: Af mı geliyor?

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Terörsüz Türkiye’ süreci olarak adlandırılan süreç ile ilgili cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacağını belirterek, “Cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı o konuşmayı dinlemeye davet ediyorum." Usta gazeteci Sabahattin Önkibar Erdoğan’ın cumartesi günü yapacağı açıklama hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Gazeteci Sabahattin Önkibar, açıklamanın kamuoyunun ilgisini çekmek amacıyla duyurulduğunu ifade ederek, Erdoğan’ın “Türkiye’ye yüzyılın barışı geliyor” mesajı verebileceğini iddia etti. Önkibar, halkın sürece karşı olduğu algısını değiştirmek için medya gücüyle bir kampanya başlatılabileceğini öne sürerek şöyle konuştu:

Kamuoyunun ilgisini çekmek için Ömer Çelik dün akşam “Tayyip Erdoğan cumartesi günü tarihi bir açıklama yapacak” dedi. Ne olabilir derseniz anketlerin durumu ortada yeni sürece dikkat çekip Türkiye'ye yüzyılın barışı geliyor diyebilir. Türk halkı büyük çoğunlukla sürece karşı işte Tayyip Erdoğan bunu terse çevirmek, bunu aşmak için elindeki medya gücü ile algı inşasına başlayacak. Cumartesi günü kademeli olarak, örtülü olarak afta gündeme gelebilir.