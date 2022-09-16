Yağ yakmada sınır tanımayan Mehmet Barlas: Sosyal konutlara gösterilen ilgi Erdoğan'a güvenin göstergesi. İktidarın neden hayal dünyasında yaşadığı belli oldu

Sabah Başyazarı Mehmet Barlas, bugün kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yağ yakmada sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi. Barlas'ın gündeminde Sosyal konut projesi vardı.Barlas öyle bir yazı yazdı ki "Ver gazı Mehmet" dedittirdi.

İki gün içinde 1.6 milyon kişinin projeye başvurduğuna dikkat çeken Barlas, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine iki günde 1.6 milyon kişi başvurdu. Başvuruları kabul eden bankaların önünde uzayan kuyruklar var. Bütün Avrupa'da siyaset çökmüşken, çok büyük ekonomik krizler beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla belki de tarihin en büyük konut projesine imza atılıyor" ifadelerini kullandı.

'Yeminli Erdoğan düşmanlarından en fanatik Erdoğan taraftarına kadar bu toplum Erdoğan'a güveniyor'

Barlas ayrıca şunları kaydetti:

"Peki Erdoğan'ın bir sözü ile iki günde 1.6 milyon kişinin ev almak için sıraya girmesi bize ne anlatıyor? Bu kişiler 24 Haziran'da seçim olduğunu bilmiyor mu? Her siyasi görüşten bu insanlar 80 bin lirasını neden riske atıyorlar? "Ya Erdoğan kazanamazsa ve benim konutlarım yapılmazsa" gibi bir korkuları yok mu? Bunun tek bir açıklaması var: Yeminli Erdoğan düşmanlarından en fanatik Erdoğan taraftarına kadar bu toplum gizli ya da açık Türkiye'ye ve Erdoğan'a güveniyor. Dahası, 2023 seçimlerini Erdoğan'ın kazanacağına inanıyorlar 6'lı masaya gelince... Bu tarihi konut projesi hakkında onlarda bir sessizlik hâkim. En azılı muhalefet sözcüleri bile bu konut projesine diyecek bir şey bulamadıysa maya tuttu demektir. Türkiye, en hayati seçimine girmekle birlikte çok da alışık olduğu bir seçim ortamını yaşayacak. Bir tarafta projeler olacak, diğer tarafta ise bunu engellemeye çalışanlar. Bunu defalarca yaşamadık mı?"