Türkiye'de siyaset sahnesi birçok tartışmalarla hareketli geçmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, "Türkiye Yüzyılında Erzincanlı İş İnsanlarının Misyonu" programında dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Aynı zamanda İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olan Bilal Erdoğan, babası Erdoğan'ın arkasında yeteri kadar durulmadığını iddia ederek vatandaşları suçladı.

Son yerel seçim dışında 23 yıllık iktidar dönemindeki her seçimde birinci parti olarak çıkan AKP ve vatandaşların en az yüzde 50 oyunu Erdoğan'a yeterli desteğin sağlanmadğını belirten Bilal Erdoğan "Cumhurbaşkanı'mızın kıymeti anlaşılacak elbette ama geç anlaşılmasaydı daha iyi olurdu. Şu 23 yılın ortalarında bir yerde bile Cumhurbaşkanı'mızın arkasında daha güçlü dursaydık, bugün biz çok daha güçlü olurduk" ifadelerini kullandı.

Necmeddin Bilal Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine gelebilecek güçlü isimlerden biri olarak gündemde yer bulan Bilal Erdoğan, kolay yoldan para kazanma arzusunun zarar verdiğini belirterek "Ülkemizde kolay yoldan zengin olmuş insanları örnek göstermemek lazım. Kolay yoldan zengin olanları örnek gösterdiğimiz zaman toplumu bozuyoruz" dedi.

'ARKASINDA DAHA GÜÇLÜ DURSAYDIK'

Türkiye'nin daha da büyüyeceğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye, belki ilk beş ekonominin arasına dünyada girebilecek bir enerjiyi taşıyor. Ama perspektifimizi genişletmemiz lazım. Şu birlik duygusu çok önemli. Dünyada bu ülkeyi temsil eden Cumhurbaşkanı'mıza kimse laf söyletmese ne olur? Neyimiz eksik? Cumhurbaşkanı'mızın arkasında durmaya değmez mi? Bu kadar bu ülkeye hizmet etmiş, ülkeyi buralardan buralara getirmiş, bugün dünyadaki en saygın liderlerden bir tanesi olan Cumhurbaşkanı'mızın arkasında hep beraber dursak ne olur, ne kaybederiz.

Cumhurbaşkanı'mızın kıymeti anlaşılacak elbette ama geç anlaşılmasaydı daha iyi olurdu. Şu 23 yılın ortalarında bir yerde bile Cumhurbaşkanı'mızın arkasında daha güçlü dursaydık, bugün biz çok daha güçlü olurduk. Biz Cumhurbaşkanı'mızı biraz daha güçlü kılsaydık şu İsrail, şu soykırımı yapamazdı. Ama biz adeta bu içimizdeki fitnelerle, bu içimizdeki kaypaklarla, bu içimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü, enerjisini azalttık. Bu ülkenin yurt dışındaki gücünü, enerjisini azalttık. Çok daha güçlü olabilirdik. Olacağız inşallah. Ama geç olmadan şu birliğimizi bir temin etmemiz lazım. Ondan sonra da ufkumuz, vizyonumuz."