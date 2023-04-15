Erdoğan’ın okul arkadaşına imar kıyağı. Park alanına ait konut alanı transfer edildi

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi nisan ayı toplantısında, Üsküdar Belediyesi’nden onay için İBB’ye gönderilen bir plan notu değişikliği teklifini görüştü.



Üsküdar Belediyesi’nin 5 Ocak 2023 tarihinde aldığı bir kararla, Altunizade İstanbul Çevre Yolu kenarında bulunan, imar planlarında park alanında kalan parsellerin imar haklarının, aynı bölgedeki konut alanlarını aktarılmasını sağlayacak plan notu değişikliği teklif etti. Teklifte özetle şöyle denildi:



“Altunizade Nazım İmar Planında L simgesi ile belirlenen konut alanları komşuluğunda yer alan ve tamamı kentsel donatı alanında kalan parseller için ilgili belediyesine bedelsiz devredilmesi şartıyla imar hakkı transferi yapılabilir. İmar transferi hesabı, L simgesi ile belirlenen Konut alanlarındaki yapılaşma değerine göre belirlenecek olup, çevre irtifa koşulları olan Yükseklik:14.50 metre(4 kat) yükseklik değeri aşılamaz. İmar hakkının bir kısmının kullanılmadığı durumlarda kullanılmayan imar hakları aynı usule göre L simgesi ile belirlenen başka parsellerde kullanılabilir.”







İBB PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ OLUMSUZ GÖRÜŞ BİLDİRDİ

İBB Planlama Müdürlüğü, Üsküdar Belediyesi’nden gelen plan notu değişikliği teklifini, kendi görüşünü de ekleyerek İBB Meclisine gönderdi. Planlama Müdürlüğü olumsuz görüşünü şöyle özetledi:



“Transfer edilen parsellerde ilave inşaat alanı ile irtifa artışı ve dolayısıyla nüfus yoğunluğunda artış olacağı, plan notu değişikliği şeklinde hazırlanan teklifin ilgili meri mevzuat hükümleri uyarınca, bölge planı kararları, nüfus-donatı dengesi dikkate alınarak bütüncül olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı görülmekte olup, söz konusu teklif, 5747 sayılı yasanın ‘Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır’ şeklindeki 3. Maddesinin 3. Fıkrasına istinaden Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmektedir.”



İBB Meclisi, Üsküdar Belediyesi’nden gelen teklifi, CHP ve İYİ Parti gruplarının ret oyuna karşın, AKP grubunun oy çokluğu ile kabul etti.







PEKİ YAPILAN İMAR TRANSFERİ KİME YARADI?

Plan notu değişikliği ile park alanı olarak ayrılan parseller park fonksiyonu korunacak. Ancak bu parsellerin imar hakları, aynı bölge içindeki konut alanlarına transfer edilecek. İmar planlarında park alanı olarak ayrılan ancak bugüne kadar kamulaştırılmayan, özel mülkiyete ait parsellerin sahipleri ise dikkat çekiyor.



Söz konusu parsellerin birinin üzerinde, Modern Çikolata Gıda firmasının da sahibi olan Tayyar Holding’in villası bulunuyor. Holding 2021 sonunda, yakın bölgedeki bir başka adrese taşındı ancak binası duruyor.







Tayyar Holding’in binasının bitişiğindeki parseller ise Mermerci ailesine ait. Kamuoyunun yakından tanıdığı Derin Mermerci’nin, 1992’de vefat eden babası Mehmet Ata Mermerci ve amcası Sefa Mermerci’nin mülkiyetinde 3 parsel bulunuyor.







MECİT ÇETİNKAYA KİMDİR?

Asıl dikkat çekici olan armatör Mecit Çetinkaya. Mecit Çetinkaya’ya ait bölgede birçok parsel bulunuyor. Çetinkaya, park alanında kalan söz konusu parselleri 2021 sonlarına doğru edindi.



Çetinkaya 2016 yılında bir TV kanalına verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İmam Hatip Lisesi’nde sınıf arkadaşı olduğunu söylemişti. Erdoğan’ın büyük oğlu Ahmet Burak Erdoğan ile Mecit Çetinkaya’nın oğlu Mecit Mert Çetinkaya 2007 yılında eşit ortaklı olarak MB Denizcilik firmasını kurmuştu.



Söz konusu şirketin sermaye yapısı aradan geçen zaman içinde değişti. Çetinkaya’nın ortaklığı halen devam etmekle birlikte şirketteki payı yüzde 20’ye düşmüş durumda.

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