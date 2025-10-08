Son günlerde gündeme gelen konuların başında referandum ve erken seçim tartışmaları oldu. AKP’li Şamil Tayyar’ın ‘bu bir bilgi’ diyerek referandum olacağının mesajını vermişti. Bu sözlerin ardından kulisler ise çalkalanmaya başladı.

AKP’DE “SİVİL ANAYASA” TASLAĞI

Nefes yazarı Nuray Babacan, ‘sivil anayasa’ çalışmalarını aşama aşama köşe yazısında anlattı. Babacan, Saray’da anayasa için her hafta, bazen iki bazen tek toplantı yapıldığını öne sürdü. Tüm yazın brifing alma, yöntem tartışma, komisyona yapılan sunumları değerlendirmekle geçtiği aktarıldı.

Tüm anayasaların tek tek incelendiğini aktaran Babacan, ‘yargı ve seçim sistemi’ gibi başlıkların özel olarak masaya yatırıldığını söyledi. Çalışmaların ise raporlama noktasına geldiğini de Babacan açıkladı.

“YENİ ANAYASADA YER ALACAK MI?”

Komisyon, hazırlayacağı çerçeve metni, Erdoğan’a sunulması için en az üç aya daha ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Bu sunumdan sonra işin aslının ortaya çıkacağı da vurgulanıyor. Babacan örnek olarak şunu aktardı:

“Örneğin, cumhurbaşkanı ile parti genel başkanlarının iki ayrı kişi olması gibi bir madde anayasaya girecek mi? İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı yerel yönetimler taslağında belediyelerin yetkileri daha da kısıtlanırken, DEM istediği gibi daha güçlü yerel yönetimlere ilişkin hükümler, yeni anayasada yer alacak mı?”

“FİRE OLURSA REFERANDUMLA HALKA SUNULMASI GÜNDEME GELECEK”

AKP taslağını MHP başta olmak üzere siyasi partilere götüreceğini söyleyen Babacan, “Ya da diğer partileri içine katacak formüller ortaya atılacak. Yeni ‘siyasi partnerler’ oluşturulmaya çalışılacak. Bütün bu yollar aşılabilirse, Anayasa teklifinin TBMM’ye sunulması ve uzun görüşme maratonu başlayacak. DEM’lilerin desteği olursa anayasanın referanduma gitmeden kabul edilme, fire olursa referandumla halka sunulması gündeme gelecek” dedi.