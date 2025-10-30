Antalya'da Bileydi Anadolu Lisesi'ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağımızın yanına asılması, törende öğrenciler tarafından tepkiyle karşılanmış, öğrenciler durumu alkışlarla protesto etmişti. Sosyal medyaya düşen görüntü gündem olmuştu.

O ÖĞRENCİ OKULDAN UZAKLAŞTIRILDI

Okul müdürü Gökmen Güler’in, öğrencinin davranışını “saygısızlık” olarak nitelendirerek cezai işlem uygulanmasını talep ettiği iddia edildi. Erdoğan'ın resmini toplayan öğrencinin okul disiplin kuruluna sevk edildiği ve uzaklaştırma cezası aldığı öne sürüldü.

Liseliye verilen cezaya sosyal medyada tepki yağıyor.