Erdoğan'ın Saray danışmanında skandal paylaşım! Kantarın topuzunu kaçırdı…

Kontenjandan girerek danışman olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabı üzerinden milyonlarca CHP’li seçmene hakaret etti. Saral, yazar Mine Kırıkkanat ile CHP seçmenini hedef alırken, “CHP’li belediyelere oy veren seçmene kültürsüz ve cahil tanımlaması yapılır. Bunu o kırık kafana iyi sok meymenetsiz kadın” ifadelerini kullandı.

“CHP’Lİ BELEDİYELERE OY VEREN SEÇMENE KÜLTÜRSÜZ VE CAHİL TANIMLAMASI YAPILIR”

Katıldığı bir programda "Ben hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadım. Allah’ın lütfu, Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle geldim" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, bir skandala daha imza attı. Saral, yazar Mine Kırıkkanat’ı hedef alırken, milyonlarca CHP’li seçmene hakaret etti. Saral, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında şu sözlerde bulundu;

“Bana bak, Mine Kafasıkırık! Hiçbir eser üretemeyen, taş üstüne taş koymayan, kent lokantası, süt dağıtıcılığı ve ne idüğü belirsiz heykeller dışında bir projesi olmayan CHP’li belediyelere oy veren seçmene kültürsüz ve cahil tanımlaması yapılır. Bunu o kırık kafana iyi sok meymenetsiz kadın!”

Bana bak,Mine Kafasıkırık!Hiç bir eser üretemeyen,taş üstüne taş koymayan,kent lokantası,süt dağıtıcılığı ve ne idüğü belirsiz heykeller dışında bir projesi olmayan CHP'li belediyelere oy veren seçmene kültürsüz ve cahil tanımlaması yapılır.Bunu o kırık kafana iyi sok meymenetsiz… — Oktay SARAL (@oktay_saral) April 2, 2025

KIRIKKANAT, ERDOĞAN’A HAVALE ETTİ

Kırıkkanat da Saral’ın ağır sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi. Erdoğan’ı etiketlediği paylaşımda Kırıkkanat şunları söyled:

“Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makamınızı temsil eden bir danışman hiçbir zaman bu seviyesiz üslupla konuşmamalıdır. Bulunduğu mevki, devlete yakışır bir duruş ve saygınlık gerektirir. O mevkiyi layıkıyla taşıyan kişi, bir kadın yazara ve zaten kimseye terbiye sınırları dışına taşarak saldırmaz, böylesine ayıplanacak bir davranış sergilemez. Şahsı, makamınıza ihbar ve dikkatinize havale ediyorum.”