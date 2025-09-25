Erdoğan’ın Saray ordusunun yıllık maaşı 2.2 milyar TL! “İtibardan tasarruf olmaz” demişti…

Sayıştay tarafından kamuda yapılan denetimlere dair rapor Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM)’ye getirildi. 1098 sorun belirlenen kamu kurumları, şeffaflık ve performans yönünden sınıfı geçemedi. 254 kamu dairesinin ise mali tabloyu açıklamazken, yapılan denetimlerde 2024’te bir yıllık personel gideri 2.2 milyar TL, mal ve hizmet gideri 7.2 milyar TL olurken toplam harcama 12 milyar 603 milyon lira olarak belirlendi. En dikkat çeken ise 1050 odalı Saray’ın personel giderinin bir yılda yüzde 87.4, mal ve hizmet alımlarının ise yüzde 54 oranında arttığı ortaya çıktı. Önceki Cumhurbaşkanları; Ahmet Necdet Sezer döneminde 1.216, Abdullah Gül döneminde ise 1.316 personel görev yapmıştı. Ancak 2024 yılı itibarıyla Erdoğan döneminde Saray’da çalışan sayısı 2 bin 2 bin 538’e ulaştı.

SARAY’IN HARCAMALARI 2024’TE YÜZDE 31 ARTTI

Sözcü'nün özel haberine göre; 2023 yılında 9 milyar 565 milyon TL olan Cumhurbaşkanlığı giderleri, 2024 yılında yüzde 31’lik artışla dikkat çekti. Aynı dönemde personel giderleri, bir önceki yıla göre yüzde 87,4 artarak 1 milyar 177 milyon TL’den 2 milyar 206 milyon TL’ye yükseldi. Mal ve hizmet alımı giderleri ise 4 milyar 517 milyon TL’den yüzde 60 artışla 7 milyar 229 milyon TL’ye, malzeme giderleri de 121 milyon 937 bin TL’den yüzde 13 artışla 138 milyon 405 bin TL’ye çıktı.

İLK 8 AYDA 9 MİLYAR 219 MİLYON TL HARCAMA

2024’ün ilk 8 ayında Cumhurbaşkanlığı’nın toplam harcaması 9 milyar 219 milyon TL’ye ulaştı. Bu, günlük yaklaşık 37,9 milyon TL, saatlik ise 1 milyon 580 bin TL’lik harcamaya denk geliyor. Öte yandan, tasarruf genelgeleriyle sıkça gündeme gelen Hazine ve Maliye Bakanlığı, aynı dönemde 4 milyar 298 milyon TL harcama yaptı.

“SAATLİK HARCAMA 72 ASGARİ ÜCRETE EŞİT”

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Saray saatte 72 asgari ücret harcıyor. Öğrencimize yemek yok, emekliye insanca yaşam yok. Ama Saray’da şatafat çok, millet aç, Saray tok” dedi. Kış, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in vatandaşlara “Sabredin, yakında düzelecek” dediğini, ancak kendi bakanlığının 8 ayda milyarlarca lira harcadığını belirtti. Kış, “Kalan 4 ayda bu para yetmeyecek. Diyanet de vatandaşa sabır telkin ederken, kendisi milyonluk araçlarla, şatafat içinde yaşıyor” diye ekledi.

"İTİBARDAN TASARRUF OLMAZ" DEMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan​, ise geçmiş dönemlerde “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en yüksek temsil makamı, dolayısıyla ülkemizin vitrini olan Cumhurbaşkanlığı nezdindeki faaliyetlerin ‘itibardan tasarruf olmaz’ anlayışı ile ülkemizin vakarına yaraşır şekilde yürütülme mecburiyeti vardır" ifadelerini kullanmıştı.

EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR

Birleşik Kamu-İş’in verisine göre açlık sınırı 28 bin 444 TL’ye dayandı. Ne asgari ücretlinin ne de emeklinin maaşı açlık sınırına ulaşabiliyor. Öyle ki çarşı pazara gelen ardı ardına zamların ardından emekliye ve asgari ücretliye memnun edici herhangi bir zam yapılmadı. Emekliye sadece temmuz ayında 6 aylık bir fark verilmişti. Asgari ücretliye ise bir ara zam gerçekleştirilmedi.